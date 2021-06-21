Які реформи чекають спорт Полтавщини – розповіла керівник управління молоді та спорту Полтавської ОДА

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 151

До Кременчука з робочим візитом завітала начальник управління молоді та спорту Полтавської ОДА Марина Трохименко. Вона привітала кременчуцьку дзюдоїстку Єлизавету Каланіну з олімпійською ліцензією та відповіла на питання журналістів щодо реформ, які торкнуться спорту Полтавщини.

- Пріоритетними є види спорту, які приносять бали: веслування на байдарках, дзюдо, бокс, греко-римська боротьба, але при цьому не забувати про не олімпійські види спорту. Також підтримувати піралімпійський спорт. На сьогодні маємо ще 8 ліцензій на Паралімпійські ігри, ще попереду плавання.

Щодо реформи, то будемо намагатися вберегти усі дитячо-юнацькі школи в області, щоб розвивати спорт вищої майстерності, адже без дитячо-юнацьких шкіл у нас не буде спорту вищої спортивної майстерності, - зауважила Марина Трохименко.