1 липня відбудеться дитяче свято у «Парку Миру»

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Мета акції – порятунок життя і здоров’я найменших кременчужан; покращення ситуації з наявності якісного медичного обладнання в міських лікарнях та розвиток волонтерського руху

1 липня з 16:00 до 20:00 на території комунального закладу культури і відпочинку «Парк Миру» відбудеться дитяче свято. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука свято відбудеться в рамках акції «Серце до серця».

Мета акції – порятунок життя і здоров’я найменших кременчужан; покращення ситуації з наявності якісного медичного обладнання в міських лікарнях та розвиток волонтерського руху.

Під час заходу на кременчужан чекає концерт від кращих колективів міста, ігрова зона для малюків від аніматорів, спортивна локація для усіх бажаючих, безкоштовні майстер класи, аквагрим, боді арт, малюнки хною, ярмарка майстрів хенд-мейду, показові виступи спортсменів, дві яскраві фотозони та багато іншого.

Усі кошти, отримані з катання на атракціонах, будуть направлені у фонд акції «Серце до серця», а кременчужани, які стали власниками брендованих білетів, стануть учасниками лотереї з цінними призами.

Захід проводитеметься з дотриманням усіх карантинних вимог.