Малецький скликає кременчужан на площу Незалежності 30 липня

Тренер дзюдоїстки Єлизавети Каланіної Василь Волошин повідомив журналістам коли виступатиме наша спортсменка на Олімпійських іграх. Щодня виступатимуть спортсмени різних вагових категорій, виступи починають з 48 кг у жінок та 60 кг у чоловіків. Виступ Єлизавети припадає на 30 липня.
Він пообіцяв, що спробують організувати на площі Незалежності пряму трансляцію виступів кременчужанки на Олімпійських іграх. Оскільки є різниця в часі з Японією, то готові навіть розпочати роботу в мерії на годину пізніше, щоб всім Кременчуком повболівати за Єлизавету Каланіну.