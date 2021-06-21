Малецький скликає кременчужан на площу Незалежності 30 липня

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 866

Для цього навіть готові перенести роботу мерії на кілька годин

Тренер дзюдоїстки Єлизавети Каланіної Василь Волошин повідомив журналістам коли виступатиме наша спортсменка на Олімпійських іграх. Щодня виступатимуть спортсмени різних вагових категорій, виступи починають з 48 кг у жінок та 60 кг у чоловіків. Виступ Єлизавети припадає на 30 липня.

- Для нас це дійсно подія… - зауважив міський голова Віталій Малецький.





Він пообіцяв, що спробують організувати на площі Незалежності пряму трансляцію виступів кременчужанки на Олімпійських іграх. Оскільки є різниця в часі з Японією, то готові навіть розпочати роботу в мерії на годину пізніше, щоб всім Кременчуком повболівати за Єлизавету Каланіну.