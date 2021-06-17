З бюджету виділять 500 тисяч гривень на забезпечення дітей лікувальним харчуванням

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 136

Якщо раніше харчування для всіх дітей з фенілкетонурією закуповувала держава, то тепер МОЗ забезпечує ним лише дітей до 3 років

Очільник Департаменту охорони здоров’я Максим Середа повідомив, що з міського бюджету виділять 500 794 гривень на придбання лікувального харчування для дітей, хворих на фенілкетонурію.

Якщо раніше спеціальне харчування, що не містить фенілаланіну, закупалося МОЗ України, а потім розподілялося по регіонах, то зараз ситуація змінилася. У 2021 році держава забезпечує харчуванням лише дітей віком до 3 років.

В Кременчуці на це рідкісне орфанне захворювання страждають семеро дітей віком від 3 до 18 років. При фенілкетонурії порушується метаболізм амінокислот, тож такі діти потребують довічного дотримання особливої лікувальної дієти.