Вперше в Україні на сучасній бетонній дорозі відбудуться перегони Drag Racing

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 720

На цементобетонній дорозі Н-31 Дніпро – Решетилівка у Полтавській області вже у цю суботу пройдуть гонки. Участь візьмуть понад 70 пілотів зі всієї України (Полтава, Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Сміла, Олександрія). Потужність зареєстрованих авто – від 200 до 1700 кінських сил.

Автоперегони Drag Racing відбудуться на обході міста Решетилівка у Полтавській області на закритих ділянках магістралі. Формат змагання: спринтерський заїзд на дистанцію 402 метри.

Учасники випробують новозбудовану бетонку. Товщина шарів бетону, по якому їхатимуть автівки – 74 см. Подібних змагань на дорогах України ще не проводилося.

Вхід для глядачів вільний. Під час автофестивалю пройде виставка автомобілів, працюватимуть фуд-корти.

Коли: 19 червня, 11.30.

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