Діджиталізація: страховий поліс на авто вже можна замовити в електронному кабінеті водія

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 361 Коментарів: 1

В Електронному кабінеті водія з’явилася ще одна корисна функція – замовлення страхового полісу на автомобіль онлайн, інформує регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області.

За 2 тижні до закінчення терміну дії документа в кабінеті зміниться колір його позначки, що допоможе завчасно оформити новий. Укласти договір водії зможуть онлайн в електронному функціоналі, їхати нікуди не потрібно.

Заохоченням стане можливість отримання знижки для громадян пільгових категорій. Головне – вказати документ, що підтверджує наявність пільговий статус.

Електронний кабінет водія постійно розширює свій функціонал, адже користується неабияким попитом серед водіїв. Так, протягом 2020 року ним скористалися понад 720 000 осіб, з початку 2021 року – 315 000.