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Діджиталізація: страховий поліс на авто вже можна замовити в електронному кабінеті водія

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 361 Коментарів: 1

 

Громадяни пільгових категорій зможуть замовити документ зі знижкою

В Електронному кабінеті водія з’явилася ще одна корисна функція – замовлення страхового полісу на автомобіль онлайн, інформує регіональний сервісний центр МВС в Полтавській області.

За 2 тижні до закінчення терміну дії документа в кабінеті зміниться колір його позначки, що допоможе завчасно оформити новий. Укласти договір водії зможуть онлайн в електронному функціоналі, їхати нікуди не потрібно.

Заохоченням стане можливість отримання знижки для громадян пільгових категорій. Головне – вказати документ, що підтверджує наявність пільговий статус.

Електронний кабінет водія постійно розширює свій функціонал, адже користується неабияким попитом серед водіїв. Так, протягом 2020 року ним скористалися понад 720 000 осіб, з початку 2021 року – 315 000.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електронний кабінет страховий поліс
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Коментарі: 1

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antikola:
Сьогодні, 14:36

его и так можно было в электронном виде заказать , например в приват24. Да и на других площадках


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