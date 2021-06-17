Дізнатися про очікувану тривалість життя зможе кожен: спеціальний калькулятор

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 762

Днями Центр громадського здоров’я презентував Калькулятор очікуваної тривалості життя. Цікавий та сучасний інструмент покаже, наскільки здоровий спосіб життя здатен вплинути на довголіття людини.

Очікувана тривалість життя – це показник, якій формується на основі демографічних знань. Зазвичай такі дані по більшості країн публікує ООН у «Демографічному щорічнику». Важливим показником є саме тривалість здорового життя, без втрати працездатності.

Варто пам’ятати, що кожна людина здатна вплинути на тривалість та якість власного життя – і тут Калькулятор стане в нагоді! Він дасть зрозуміти, на скільки важливо дотримуватися дієти, підтримувати високий рівень фізичної активності, позбутися шкідливих звичок.

Скористатися інструментом можна за посиланням.