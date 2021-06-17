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Дізнатися про очікувану тривалість життя зможе кожен: спеціальний калькулятор

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 762

 

Розрахунки проводяться на основі демографічних та статистичних даних

Днями Центр громадського здоров’я презентував Калькулятор очікуваної тривалості життя. Цікавий та сучасний інструмент покаже, наскільки здоровий спосіб життя здатен вплинути на довголіття людини.

Очікувана тривалість життя – це показник, якій формується на основі демографічних знань. Зазвичай такі дані по більшості країн публікує ООН у «Демографічному щорічнику». Важливим показником є саме тривалість здорового життя, без втрати працездатності.

Варто пам’ятати, що кожна людина здатна вплинути на тривалість та якість власного життя – і тут Калькулятор стане в нагоді! Він дасть зрозуміти, на скільки важливо дотримуватися дієти, підтримувати високий рівень фізичної активності, позбутися шкідливих звичок.

Скористатися інструментом можна за посиланням.

 

  

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: тривалість життя калькулятор
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