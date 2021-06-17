У Кременчуці відбудеться Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту
Сьогодні, 12:31
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Змагання триватимуть протягом трьох днів
З 25 до 27 червня у Кременчуці відбудеться Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе).
План чемпіонату:
- 25 червня - парна гонка на час, 10 км
дистанція 10 км, старт об 11.00
траса Т1711 - район заправки АГНКС – вул. Занасипський шлях - с. Соснівка - вул. Занасипський шлях
- 26 червня - групова гонка
старт о 10.00
траса Т1711 – район заправки АГНКС – вул. Занасипський шлях - с. Соснівка - вул. Занасипський шлях
- 27 червня - гонка критеріум
старт о 9.30
площа Перемоги - вул. Генерала Жадова - вул. Першотравнева - вул. Перемоги - вул. Ігоря Сердюка - площа Перемоги
Запрошуємо кременчужан та гостей міста на урочисте нагородження переможців за всі дні змагань. Нагородження 27 червня з 15.00 до 16.00.