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У Кременчуці відбудеться Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 208

 Змагання триватимуть протягом трьох днів

З 25 до 27 червня у Кременчуці відбудеться Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе). 

План чемпіонату:

  • 25 червня - парна гонка на час, 10 км
    дистанція 10 км, старт об 11.00
    траса Т1711 - район заправки АГНКС – вул. Занасипський шлях - с. Соснівка - вул. Занасипський шлях
  • 26 червня - групова гонка
    старт о 10.00
    траса Т1711 – район заправки АГНКС – вул. Занасипський шлях - с. Соснівка - вул. Занасипський шлях
  • 27 червня - гонка критеріум
    старт о 9.30
    площа Перемоги - вул. Генерала Жадова - вул. Першотравнева - вул. Перемоги - вул. Ігоря Сердюка - площа Перемоги

Запрошуємо кременчужан та гостей міста на урочисте нагородження переможців за всі дні змагань. Нагородження 27 червня з 15.00 до 16.00.

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Автор: Альона Душенко
Теги: велоспорт
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