У Кременчуці відбудеться Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту

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З 25 до 27 червня у Кременчуці відбудеться Відкритий чемпіонат України з велосипедного спорту (шосе).

План чемпіонату:

25 червня - парна гонка на час, 10 км

дистанція 10 км, старт об 11.00

траса Т1711 - район заправки АГНКС – вул. Занасипський шлях - с. Соснівка - вул. Занасипський шлях

- парна гонка на час, 10 км дистанція 10 км, старт об 11.00 траса Т1711 - район заправки АГНКС – вул. Занасипський шлях - с. Соснівка - вул. Занасипський шлях 26 червня - групова гонка

старт о 10.00

траса Т1711 – район заправки АГНКС – вул. Занасипський шлях - с. Соснівка - вул. Занасипський шлях

старт о 10.00 траса Т1711 – район заправки АГНКС – вул. Занасипський шлях - с. Соснівка - вул. Занасипський шлях 27 червня - гонка критеріум

старт о 9.30

площа Перемоги - вул. Генерала Жадова - вул. Першотравнева - вул. Перемоги - вул. Ігоря Сердюка - площа Перемоги

Запрошуємо кременчужан та гостей міста на урочисте нагородження переможців за всі дні змагань. Нагородження 27 червня з 15.00 до 16.00.