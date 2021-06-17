Стало відомо, що за геокупол з'явився на пляжі Кременчука
Сьогодні, 09:03
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У геокуполі пропонуватимуть активно-позитивне проведення часу
На пляжі в парку «Придніпровський» з'явився геокупол. Як повідомила кременчужанка Оляна Колесник, в геокуполі пропонуватимуть активно-позитивне проведення часу.
Що пропонують:
- Прокат: sup-дошок, байдарок, каяків, велосипедів, м’яких крісел для відпочинку на пляжі
- Організовані екскурсії з гідом на вело по місту та за містом. Вечірні велопрогулянки
- Організовані екскурсії та подорожі з інструктором на острови на байдарках, каяках, supдошках
- Вечірні прогулянки по Дніпру
- Одноденні походи, корпоративні виїзди
- Ранкова Sup-йога
- Майстер класи з ліплення та малювання
- Speaking club
- Мовний клуб
- Турніри з пляжного волейболу
- Бампербол
- Вечірки з «повним зануренням».