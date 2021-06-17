Кременчук, Спорт

Стало відомо, що за геокупол з'явився на пляжі Кременчука

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 409

 

У геокуполі пропонуватимуть активно-позитивне проведення часу

На пляжі в парку «Придніпровський» з'явився геокупол. Як повідомила кременчужанка Оляна Колесник, в геокуполі пропонуватимуть активно-позитивне проведення часу. 

Що пропонують:

  • Прокат: sup-дошок, байдарок, каяків, велосипедів, м’яких крісел для відпочинку на пляжі
  • Організовані екскурсії з гідом на вело по місту та за містом. Вечірні велопрогулянки
  • Організовані екскурсії та подорожі з інструктором на острови на байдарках, каяках, supдошках
  • Вечірні прогулянки по Дніпру
  • Одноденні походи, корпоративні виїзди 
  • Ранкова Sup-йога
  • Майстер класи з ліплення та малювання
  • Speaking club
  • Мовний клуб
  • Турніри з пляжного волейболу
  • Бампербол
  • Вечірки з «повним зануренням».
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Автор: Альона Душенко
Теги: пляж
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