Двоє велоспортсменів з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті області

Чемпіонат Полтавської області планували провести у Кременчуці, проте по технічним причинам перенесли у Малу Кохнівку. Змагання тривали з 11 до 13 червня й зібрали юних велосипедистів з усієї Полтавщини.
Змагання проходили в індивідуальній (10-15-20 км), парній (10-15-20 км) та груповій гонці (30-60-80 км).
За інформацією пресслужби Кременчуцької школи-інтернату ім.Піддубного, двоє наших спортсменів завоювали нагороди.
Давид Шумейко виконав норматив — 1 юнацький розряд. А учень Іван Головня завоював ряд нагород: І місце — індивідуальна гонка, І місце — парна гонка, ІІІ місце — групова гонка.
Вітаємо спортсменів та їх наставника Юрія Митяя.