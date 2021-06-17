Двоє велоспортсменів з Кременчука завоювали нагороди на чемпіонаті області

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 401

Чемпіонат Полтавської області планували провести у Кременчуці, проте по технічним причинам перенесли у Малу Кохнівку. Змагання тривали з 11 до 13 червня й зібрали юних велосипедистів з усієї Полтавщини.

Змагання проходили в індивідуальній (10-15-20 км), парній (10-15-20 км) та груповій гонці (30-60-80 км).

За інформацією пресслужби Кременчуцької школи-інтернату ім.Піддубного, двоє наших спортсменів завоювали нагороди.

Давид Шумейко виконав норматив — 1 юнацький розряд. А учень Іван Головня завоював ряд нагород: І місце — індивідуальна гонка, І місце — парна гонка, ІІІ місце — групова гонка.

Вітаємо спортсменів та їх наставника Юрія Митяя.