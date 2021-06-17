Відпочинок за кордоном з невакцинованими дітьми: як працює система

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 665

Дитина може подорожувати з вакцинованими батьками при наявності ПЛР-тесту, але карантин проходити не повинна

В Україні зробити щеплення може кожен охочий, і багато хто вже планує закордонні подорожі після вакцинації. Українцям з неповнолітніми дітьми складніше – адже не всі знають, як діяти. Якщо дорослі можуть отримати сертифікат вакцинації, то дітей в нашій країні поки що не щеплюють.

Загальне правило просте: якщо дорослий може в’їхати в певну країну з негативним ПЛР-тестом, то його треба зробити і дитині. Якщо ж дитина нещодавно хворіла на COVID-19, потрібно показати документи, які це підтвердять.

Якщо ж в країні передбачений карантин для невакцинованих туристів, то діти не повинні його проходити за умови наявності щеплення в батьків та сертифіката вакцинації.