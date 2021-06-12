Кременчуцькі чорнобильці обурені тим, що їх позбавили пільг на проїзд у транспорті

Сьогодні, 10:30 Переглядів: 634

Йдеться про незаконне рішення виконкому Кременчуцької міськради, відповідно до якого пільгами можна скористатися лише з 10.00 до 15.00

До редакції звернувся кременчужанин Олег, ліквідатор аварії на ЧАЕС 1-ї категорії, інвалід 2-ї групи. Він працює, щоранку і ввечері дістається на роботу та додому, але не може в ці години скористатися гарантованим законом правом на безкоштовний проїзд — ні в комунальному транспорті, ні в приватному.

У комунальному транспорті посилаються на рішення виконавчого комітету Кременчуцької міськради №768 від 25.05.20 року про впровадження режиму обмежень на період карантину. Цим рішенням пільговий проїзд обмежений лише по годинах: з 10.00 до 15.00.

- Я працюю на НПЗ. Я ж не можу сказати: а давайте я з 10.00 до 15.00 буду працювати? І в чому логіка карантинних обмежень? Я працюю і користуюсь транспортом. Значить, якщо я не заплачу 2 гривні, я захворію на коронавірус, а якщо заплачу - то не захворію? - каже Олег. За його словами, усі його друзі-чорнобильці обурені тим, що їх позбавляють законних прав.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини визнав незаконним рішення виконкому Кременчуцької міськради, що обмежує пільговиків у праві на пільговий проїзд. Омбудсмен виступив з вимогою скасувати рішення №768. Та мер Кременчука публічно відмовився це робити.

Нещодавно в Україні послабили карантинні обмеження — і вся територія наразі у «зеленій» зоні. Обмеження у транспорті при цьому залишаються — по кількості сидячих місць, і ці обмеження не мають нічого спільного з рішенням виконавчого комітету щодо обмеження по годинах.

Скасовувати своє рішення, що суперечить закону, у виконкомі не збираються й зараз — принаймні проєкту рішення про скасування на сайті мерії немає.