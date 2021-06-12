Кременчуцькі патрульні проводять шикування під пильним оком рудого Тимка

Ранкові та вечірні шикування не проходять без чотирилапого патрульного
Патрульні Кременчука розповіли, що проводять шикування під пильним оком чотирилапого талісмана.
- Не секрет, що практично кожен підрозділ поліції має свій талісман. Чи то людина, чи тваринка або якась особлива для них річ. Ось і ми хочемо познайомити вас з нашим улюбленцем — котом Тимком. Його можна вважати повноцінним службовцем нашого батальйону, оскільки присутній майже на кожному ранковому та вечірньому шикуваннях. Патрульні кажуть, що з появою Тимка стало веселіше та спокійніше, адже вони вірять, що якщо їх талісман прийшов на шикування, то зміна буде без надзвичайних подій, - йдеться на сторінці кременчуцьких патрульних.