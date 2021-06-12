Кременчук

Кременчуцькі патрульні проводять шикування під пильним оком рудого Тимка

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 529

 

Ранкові та вечірні шикування не проходять без чотирилапого патрульного

Патрульні Кременчука розповіли, що проводять шикування під пильним оком чотирилапого талісмана. 

-  Не секрет, що практично кожен підрозділ поліції має свій талісман. Чи то людина, чи тваринка або якась особлива для них річ. Ось і ми хочемо познайомити вас з нашим улюбленцем — котом Тимком. Його можна вважати повноцінним службовцем нашого батальйону, оскільки присутній майже на кожному ранковому та вечірньому шикуваннях. Патрульні кажуть, що з появою Тимка стало веселіше та спокійніше, адже вони вірять, що якщо їх талісман прийшов на шикування, то зміна буде без надзвичайних подій, - йдеться на сторінці кременчуцьких патрульних.
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Автор: Альона Душенко
Теги: патрульна поліція кіт
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