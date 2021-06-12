Кременчуцькі плавці змагалися у ХХVIII Спартакіаді «Повір у себе»

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У Кам'янському з 2 до 5 червня відбулись фінальні змагання ХХVIII Спартакіади «Повір у себе» з плавання серед дітей з інвалідністю. Змагання присвячені 30 річниці Незалежності України. У змаганнях взяли участь: 56 спортсменів з порушенням слуху, 27 спортсменів з порушенням зору та інтелекту, 97 спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, з 24 областей України та Києва. Про це повідомляє пресслужба КДЮСШ №1.

Спортсмени змагались в двох вікових групах:

старша 2006-2007 р.н.;

молодша 2008-2009 р.н.

До складу збірної команди Полтавської області увійшли вихованці відділення плавання КДЮСШ №1 під керівництвом тренера Анни Келембет: Єлизавета Сухенко (зір, 2006 р.н.); Максим Самодрин (слух, 2006 р.н.); Арсеній Уколов (ОРА, S8; SB7. 2008 р.н.), Микола Різник (слух, 2009 р.н.). Спортсмени мали змогу приймати участь тільки в трьох видах програми, згідно положення всеукраїнських змагань.

Наші юні кременчужани до скриньки перемог Полтавської області внесли свій посильний внесок: 5 золотих нагород, 5 срібних та 2 бронзи.

Єлізавета Сухенко стала абсолютною чемпіонкою спартакіади. Виборовши три золоті нагороди на дистанціях 50 метрів вільним стилем, 50 метрів батерфляєм та 100 метрів на спині.

Максим Самодрін виборов бронзу на дистанції 50 метрів вільним стилем, срібло на дистанції 50 метрів брасом та також срібну медаль на дистанції 100 метрів брасом.

Арсеній Уколов на дистанції 50 метрів брасом та 100 метрів брасом виборов золоті нагороди, на дистанції 50 метрів на спині виборов срібло, поступивши одну секунду спортсмену з Запорізької області.

Микола Різник на дистанції 50 метрів вільним стилем виборов бронзову нагороду, на дистанції 100 метрів брасом посів друге місце і на дистанції 200 метрів комплексне плавання також завоював срібну нагороду.