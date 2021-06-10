Цими вихідними кременчужан безкоштовно щепитимуть від коронавірусу

Цієї суботи та неділі, 12 і 13 червня, на Полтавщині, зокрема, і в Кременчуці, охочих безкоштовно щепитимуть від коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Як і минулими вихідними, з 9.00 до 18.00 працюватимуть п'ять центрів масової вакцинації: у Полтаві, Кременчуці, Миргороді, Лубнах та Горішніх Плавнях.
Записатися на щеплення можна за телефонами центрів масової вакцинації, вказаними на ілюстрації, через сімейного лікаря або в додатку «Дія». Проте, за даними ТЪ, вакцинують і тих, хто приходить без попереднього запису.
З собою слід взяти паспорт, ідентифікаційний код або декларацію з сімейним лікарем.
Імунізуватимуть людей вакциною CoronaVac від китайської компанії Sinovac.