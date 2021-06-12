Кременчужан кличуть опанувати баланс-борд

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Кременчужан цими вихідними кличуть опанувати баланс-борд. Тренування та майстер-класи проходитимуть у вейк-парку, що на Воїнів-інтернаціоналістів.

- Ми із задоволенням покажемо та розкажемо кременчужанам, як «зловити баланс» на борді або вейку. Наш парк працює за будь-якої погоди, тож ваші вихідні беззаперечно будуть незабутніми, - говорить Роман, засновник Katai вейк-парку.

Нагадаємо, що минулими вихідними у Katai вейк-парку проходили перегони на сап-бордах у кігурумі.