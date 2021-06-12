На выходных дожди с грозами в Кременчуге продолжатся

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 1 066

Такую же погоду синоптики прогнозируют и на рабочую неделю

На выходных дожди с грозами в Кременчуге продолжатся; прогноз на следующую рабочую неделю такой же.

Sinoptik обещает, что во второй половине дня и в субботу, и в воскресенье в городе будет дождить – а в воскресенье, 13 июня, вечером разразится гроза, позже, ночью, польёт ливень. Столбики термометров покажут от +16°С до +24°С.

Gismeteo также предупреждает кременчужан о грозах утром в субботу и вечером в воскресенье. Наибольшее количество осадков выпадет в ночь с воскресенья на понедельник, 14 июня. Воздух прогреется до значений +16...25°С.

Ventusky сообщает о дождях, но кратковременных и без гроз. Пасмурная погода будет преобладать над солнечной в этот уикенд. Температурный минимум составит +17°С, а максимум +24°С.