Кременчук залила злива з градом: місто попливло, автівки тонули

Сьогодні, 17:57 Переглядів: 1 779

Яка вона, Венеція по-кременчуцьки?

Сьогодні, 11 червня, Кременчук накрив грозовий фронт – злива не була тривалою, проте встигла поналивати величезні калюжі, у яких почали «тонути» транспорт на дорогах міста та пішоходи. Подекуди повалило великі гілки та дерева.

Крім того, у деяких районах Кременчука та у Піщаному навіть випав град.

Наші читачі надіслали нам фото та відео негоди, тож ТЪ ділиться ними.

Наприклад, під шляхопроводом на Першому Занасипу практично затонула машина – тож тепер іншим автівкам доводиться об'їжджати новоспечене «озеро» по тротуару. Будьте уважні, долаючи цю ділянку дороги.

Як повідомляють очевидці, на вулиці Чкалова неможливо проїхати – там «яма і море». Вісім водіїв загубили свої номерні знаки і тепер виловлюють їх із калюж.

Аналогічна ситуація і перед Пивзаводом по Полтавському проспекту. Багато машин на дорогах заглохли.