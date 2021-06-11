«Кремінь» останній бій чемпіонату проведе у Сумах з «Альянсом»

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 208

Завтра, 12 червня, футбольний клуб «Кремінь» проведе заключний матч в чемпіонат Першої ліги. Підопічні Сергія Свистуна вирушають до Сум, де зіграють з «Альянсом». Це буде друге протистояння команд в історії. У першому колі «Альянс» переміг кременчужан з рахунком - 2:0, тому «синьо-білі» бажають відновити паритет в очних зустрічах.

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Суддівські призначення

Головний арбітр: Афанасьєв Олександр (Харків)

Арбітри: Кєскюла Денис (Дніпропетровська обл.) та Хімченко Кирило (Київська обл.)

4-й арбітр: Пєсоцький Я.С. (Суми)

Спостерігач арбітражу: Денисюк В.М. (Київська обл.)