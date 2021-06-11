Закупівлі на понад 17 мільйонів гривень на будівництво мосту визнали недійсними

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Нещодавно був задоволений позов прокуратури про визнання недійсними результату закупівлі та договору підряду капітального ремонту мосту. Позовну заяву Полтавської обласної прокуратури задовольнив Господарський суд Полтавської області.

Прокуратура встановила, що під час публічної закупівлі, проведеної у квітні минулого року тендерним комітетом державного підприємства, переможцем відкритих торгів щодо капітального ремонту моста на автомобільній дорозі місцевого значення Машівка-Карлівка визнали товариство «Укртрансміст». Воно запропонувало витратити на проведення ремонту понад 17 млн 680 тис грн. Водночас на суд тендерного комітету представили більш економічно вигідну пропозицію іншого учасника торгів, яка була відхилена.

Таким чином тендерний комітет порушив принципи публічних закупівель та надав перевагу товариству, пропозиція якого дорожча за відхилену.

Суд першої інстанції погодився з доводами прокуратури і визнав недійсними результати закупівлі, проведеної державним підприємством «Агентство місцевих доріг», а також договір підряду з додатковими угодами, укладеними між державним підприємством і товариством на понад 17 млн 680 тис грн, - зазначено на сайті прокуратури.

Учасники справи мають право на оскарження вказаного рішення.

Довідково: відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» одним із принципів публічних закупівель є максимальна економія, об’єктивне та неупереджене визначення переможця закупівлі, запобігання корупційним діям і зловживанням.