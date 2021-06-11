Віднесені вітром: подружжя з Кременчука опинилося в епіцентрі негоди на водосховищі

Сьогодні, 16:58 Переглядів: 1 492

На Полтавщині менш ніж за годину водні поліцейські відшукали човен із людьми, яких віднесло на чотири кілометри від берега.

За даними Нацполіції Полтавщини, 10 червня близько 16.00 до правоохоронців звернулися кременчужани, які повідомили, що допомоги потребують їхні друзі, що потрапили у сильну зливу на човні на Кременчуцькому водосховищі. Також заявники пояснили, що в човні, де перебуває їх знайоме подружжя, перестав працювати двигун – і людей вітром відносить все далі від берега.

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького районного управління на службових катерах вирушили на порятунок людей.

Менш ніж за годину водні поліцейські відшукали човен із людьми за чотири кілометри від берега. Вони забрали чоловіка та жінку у службовий катер і відбуксирували їх човен до берега.