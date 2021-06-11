За останні дві години у Кременчуці жінка «замінувала» дві будівлі (уточнено, додано)

Сьогодні, 18:24 Переглядів: 820

Сьогодні, 11 червня, оперативні служби нашого міста за останні дві години отримали аж два виклики про замінування – магазину на вулиці Небесної Сотні, 22/13 (у районі зупинки «Центр») та будинку на вулиці Ватутіна, 3. На місце події приїхали рятувальники та карета швидкої допомоги.

Як повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, зараз чекають на приїзд піротехніків з Полтави, які встановлять, хибні ці виклики чи ні.

Додано:

Також дещо раніше надходив виклик і про замінування будівлі на проспекті Лесі Українки, проте вже точно відомо, що він хибний.

За інформацією Кременчуцького відділу поліції, встановили жінку, яка телефонувала щодо замінування. Нею виявилася 61-річна громадянка А.

Наразі за даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.