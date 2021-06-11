Сьогодні, 11 червня, оперативні служби нашого міста за останні дві години отримали аж два виклики про замінування – магазину на вулиці Небесної Сотні, 22/13 (у районі зупинки «Центр») та будинку на вулиці Ватутіна, 3. На місце події приїхали рятувальники та карета швидкої допомоги.
Як повідомляє пресслужба Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, зараз чекають на приїзд піротехніків з Полтави, які встановлять, хибні ці виклики чи ні.
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Також дещо раніше надходив виклик і про замінування будівлі на проспекті Лесі Українки, проте вже точно відомо, що він хибний.
За інформацією Кременчуцького відділу поліції, встановили жінку, яка телефонувала щодо замінування. Нею виявилася 61-річна громадянка А.
Наразі за даним фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України.