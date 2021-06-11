Ще 15 кременчужан інфікувалися коронавірусом, чоловік 84 років помер

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11 червня в місті зареєстрували п'ятнадцять нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, інфікувалися сім жінок віком від 26 до 49 років, сім чоловіків від 30 до 67 років та одна дитина 3 років. Із вперше виявлених випадків захворювання п'ятнадцять пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.



Всього в інфекційних шпиталях лікується сорок людей. Одужало сорок п'ять осіб.



На жаль, помер один чоловік 84 років.



Всього за час пандемії у Кременчуці зареєстровано 9288 хворих, одужало 8734, померло 266.