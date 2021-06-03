Кременчук, Полтавщина

Стало відомо скільки комп'ютерів отримали бібліотеки Кременчуччини

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 412

 

Загалом комп’ютерну техніку передали для 61 бібліотеки Полтавської області

Полтавщина стала сьомим регіоном, якому передали комп’ютери. А усього в рамках проєкту бібліотеки країни отримали понад 2000 комп’ютерів.

Сільські бібліотеки Полтавщини отримали 150 комп’ютерів
В останній день весни передали 150 комп’ютерів в межах проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта для створення на базі бібліотек цифрових хабів. Це - частина масштабної ініціативи з передачі 5000 комп’ютерів бібліотекам по всій країні. Це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль держави, приватного бізнесу та місцевої влади, за сприяння Української бібліотечної асоціації.
 
Депутатка Полтавської облради з Кременчука Юлія Цибульська на своїй сторінці в фейсбуці опублікувала населені пункти, яким дісталися перші комп'ютери. 

29 сіл Кременчуччини отримають комп'ютери:

  • Глобинська міська територіальна громада: село Бабичівка, Великі Кринки, Манжелія, Петрівка, Пустовійтове, Федорівка
  • Козильщинська селищна територіальна громада: Бреусівка, Висока Вакулівка, Лутовинівка, Мальці, Мануйлівка, Оленівка, Пашківка, Солониця, Сушки, Хорішки
  • Оболонська сільська територіальна громада: Горошине, Іванівка, Погребняки, Пузирі
  • Семенівська селищна територіальна громада: Біляки, Богданівка, Вереміївка, Веселий Поділ, Заїчинці, Крива Руда, Очерувате, Степанівка, Устимівка

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бібліотека Цифрова держава комп'ютери
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