Стало відомо скільки комп'ютерів отримали бібліотеки Кременчуччини

Загалом комп’ютерну техніку передали для 61 бібліотеки Полтавської області
Полтавщина стала сьомим регіоном, якому передали комп’ютери. А усього в рамках проєкту бібліотеки країни отримали понад 2000 комп’ютерів.
В останній день весни передали 150 комп’ютерів в межах проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта для створення на базі бібліотек цифрових хабів. Це - частина масштабної ініціативи з передачі 5000 комп’ютерів бібліотекам по всій країні. Це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль держави, приватного бізнесу та місцевої влади, за сприяння Української бібліотечної асоціації.
Депутатка Полтавської облради з Кременчука Юлія Цибульська на своїй сторінці в фейсбуці опублікувала населені пункти, яким дісталися перші комп'ютери.
29 сіл Кременчуччини отримають комп'ютери:
- Глобинська міська територіальна громада: село Бабичівка, Великі Кринки, Манжелія, Петрівка, Пустовійтове, Федорівка
- Козильщинська селищна територіальна громада: Бреусівка, Висока Вакулівка, Лутовинівка, Мальці, Мануйлівка, Оленівка, Пашківка, Солониця, Сушки, Хорішки
- Оболонська сільська територіальна громада: Горошине, Іванівка, Погребняки, Пузирі
- Семенівська селищна територіальна громада: Біляки, Богданівка, Вереміївка, Веселий Поділ, Заїчинці, Крива Руда, Очерувате, Степанівка, Устимівка