Стало відомо скільки комп'ютерів отримали бібліотеки Кременчуччини

Сьогодні, 08:18 Переглядів: 412

Полтавщина стала сьомим регіоном, якому передали комп’ютери. А усього в рамках проєкту бібліотеки країни отримали понад 2000 комп’ютерів.

В останній день весни передали 150 комп’ютерів в межах проєкту Міністерства цифрової трансформації Дія.Цифрова освіта для створення на базі бібліотек цифрових хабів. Це - частина масштабної ініціативи з передачі 5000 комп’ютерів бібліотекам по всій країні. Це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль держави, приватного бізнесу та місцевої влади, за сприяння Української бібліотечної асоціації.

Депутатка Полтавської облради з Кременчука Юлія Цибульська на своїй сторінці в фейсбуці опублікувала населені пункти, яким дісталися перші комп'ютери.

29 сіл Кременчуччини отримають комп'ютери: