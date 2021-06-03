П'ятеро дитинчат австралійського ему з’явилися на Полтавщині

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 898

П’ятеро пташенят австралійських ему з’явилися в обласному еколого-натуралістичному центрі. Малеча харчується зеленню та комбікормом, каже завідувачка відділу центру Ірина Пугачова. Перебуває із дітьми батько, а мати живе окремо. Про це повідомляє Суспільне Полтава .

Ці п’ятеро пташенят австралійського ему важать по пів кілограма кожен. Народилися вони два тижні тому.

- Забарвлення – поздовжня смужечка для того, щоб, напевно, маскуватися в природних умовах. І, звичайно, з кожним днем, з кожним тижнем вони набирають вагу і підростають. У них смужка ця зникає поздовжня, і вони вже набирають такого забарвлення, як їхній батько, − говорить завідувачка відділу обласного еколого-натуралістичного центру Ірина Пугачова.

Матір дитинчат – семирічна Гуля, а батько – десятирічний Кабул. Він і наглядає за пташенятами.

- Турбується про них батько так само, як і він висиджував їх, виховує їх, піклується. Повністю за ними доглядає. Стежить, щоб вони усі ходили, щоб усі були ситі, трималися гурту і слухали його. Роль мами невеличка – знести яйця. Маму ізолювали до процесу висиджування, - додала Ірина Пугачова.

У раціоні пташенят – зелень та комбікорм. Годують щонайбільше чотири рази на день.

Із батьком малеча житиме близько пів року. А вже за два роки вони важитимуть приблизно 50 кілограмів.