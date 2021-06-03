На картодромі кременчужанин Максим Порчирян обігнав суперників

У Кам’янському, з 21 до 23 травня, на картодромі «Dnipro Kart» проходив другий етап чемпіонату України Rotax MAX Challenge Ukraine 2021 та відкритий чемпіонат Дніпропетровської області з картингу. Про це повідомляє пресслужба Департаменту освіти Кременчука.
Захід відбувся з метою подальшого розвитку та вдосконалення науково-технічної творчості, популяризації автомодельного спорту. У змаганнях взяли участь 55 учасників з усієї України.
Вихованець Кременчуцького міського Центру позашкільної освіти «Лідер» Максим Порчирян (керівник Трефілов Валерій Михайлович) у напруженій боротьбі виборов ІІІ місце у класі картів «Популярний».