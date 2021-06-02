Від ускладнень коронавірусу померли дві літні кременчужанки

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Сьогодні, 2 червня, в Кременчуці зареєстрували 23 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 13 жінок віком від 38 до 82 років, 9 чоловіків від 27 до 80 років та 17-річний підліток. Із них 15 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 8 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 47 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Одужало 29 пацієнтів. На жаль, померли дві жінки віком 81 та 83 роки.

Всього зареєстрували 9145 випадків: одужало 8509, померло 262.