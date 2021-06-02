Кременчук, Коронавірус / Карантин

Від ускладнень коронавірусу померли дві літні кременчужанки

Сьогодні, 20:21 Переглядів: 362

 

За добу виявили 23 нові випадки захворювання

Сьогодні, 2 червня, в Кременчуці зареєстрували 23 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 13 жінок віком від 38 до 82 років, 9 чоловіків від 27 до 80 років та 17-річний підліток. Із них 15 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 8 - лікуються в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 47 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Одужало 29 пацієнтів. На жаль, померли дві жінки віком 81 та 83 роки.

Всього зареєстрували 9145 випадків: одужало 8509, померло 262.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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