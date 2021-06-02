Скрізь століття: через 80 років знайшли залишки загиблого бійця з Полтавщини

Сьогодні, 18:25 Переглядів: 519 Коментарів: 1

Пошуковий загін «Каскад» знайшов у Вяземському районі РФ останки солдата із капсулою, у якій збереглася інформація про загиблого — Лабунець Микола Андріянович, який мешкав на вул. Шевченка, 100. Як повідомляє видання Полтавщина - вдалося знайти родичів загиблого 80 років назад військового.

У травні 2021 року пошуковий загін «Каскад» в районі міста Вязьма (Смоленська область, Російська Федерація) серед інших залишків солдат, які загинули у 1941 році у «Вяземському котлі», знайшли останки солдата поруч із якими була металева капсула. У ній містився папірець з інформацією про загиблого солдата. Це Лабунець Микола Андріянович, 1908 року народження. Місце проживання — Полтава, вул. Шевченка, 100, кв. 14. Дружина — Овчаренко Галина Терентіївна. До слова, наразі житлового будинку за цієї адресою вже не існує, там розташований офіс охоронної фірми «Антарес». Офіційно Микола Лабунець зник безвісти у жовтні 1941 року.

Останки Миколи Лабунця поховали разом з іншими червоноармійцями у селі Богородицькому Вяземського району, на Полі слави.

Згодом з редакцією Полтавщини зв'язався депутат Шевченківської райради міста та екс-керівник відділу оперативного реагування міськвиконкому Сергій Зубань. Він повідомив, що Микола Лабунець — це його прадід.

Матір Сергія — Олена В’ячеславівна — розповіла історію своєї родини:

— Мені зателефонувала моя хресна мати, яка колись жила на вул. Шевченка у будинку під номером 100. І вона мені повідомила, що Микола Лабунець, останки якого знайшли, це мій дід. Він жив із моєю бабусею Галиною Терентіївною Овчаренко, полтавкою. У них були діти: Людмила 1937 року народження та Анатолій 1935 року народження. Людмила — це моя матір, якої, на жаль, уже немає з нами. До речі, почерк на клаптику паперу з капсули — належить моїй бабусі Галини.

У 1951 році Галина Терентіївна удруге вийшла заміж — За офіцера Кудрявцева Георгія Георгійовича і взяла його прізвище. Він усиновив Людмилу та Анатолія. Тільки нещодавно я дізналася про те, що дід по крові мав прізвище Лабунець.

Діти та внуки Анатолія, сина Миколи Лабунця, живуть зараз у Росії. Ми їм також повідомили про місце поховання, вони обов’язково відвідають це місце і вклоняться йому. Рідня передасть мені в Україну капсулу із іменем мого діда. Я дуже схвильована і поки не знаю, що буду робити із нею. Можливо, поховаю поруч із могилою бабусі. А можливо залишу як сімейну реліквію.

На жаль, я свого часу позбавилась старих альбомів з фотографіями, тому не можу показати фото дідуся чи бабусі.