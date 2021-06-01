Депутат Лазоренко подарував депутатці Гориславець екскурсію туди, куди її не пускали

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 688 Коментарів: 1

Екскурсію на «Кременчуцьку міську телерадіокомпанію» він придбав у рамках щорічної благодійної акції «Серце до серця»

Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко подарував депутатці Ларисі Гориславець (своїй колезі по фракції «Європейська солідарність») екскурсію на комунальне підприємство «Кременчуцька міська телерадіокомпанія». Сертифікат на екскурсію він придбав на аукціоні у рамках щорічної благодійної акції «Серце до серця».

Богдан Лазоренко

Початкова ціна лоту складала 150 грн, за скільки він проданий — депутат не уточнює.

Депутатка Лариса Гориславець неодноразово цікавилася фінансовою діяльністю КТРК. І не просто цікавилася — подавала депутатські запити щодо витрачання бюджетних коштів. На депутатські запити, відповідно до законодавства, має бути надана відповідь. Тим більше, що КТРК — підприємство комунальне, а відтак — підзвітне територіальній громаді. Та відповіді Лариса Гориславець так і не отримала — вона публічно заявляла про перешкоджання депутатській діяльності.

Лариса Гориславець

«Якщо гора не йде до Магомета, то Магомет прийде до гори»!!! В рамках щорічної акції Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» придбав екскурсію на Кременчуцьку міську телерадіокомпанію. Хочу урочисто подарувати сертифікат депутатці і секретарю фракції ПП «Європейська Солідарність» Larysa Horyslavets. Ларисі не відповідають на численні депутатські звернення, а сама ж діяльність комунальних телевізійників, нагадує радше будні надсекретної шпигунської організації. Сподіваюся, що пані Ларисі вдасться зрозуміти, як і куди, щорічно, витрачаються десятки мільйонів гривень платників податків, і чим займаються пів сотні працівників КТРК. Жарти жартами, проте в системі органів нашого місцевого самоврядування існує величезна проблема ефективної комунікації чиновників і депутатів. Часом, щоб отримати хоча б якусь відповідь, доводиться чи не з умовляннями оббивати пороги усіх можливих кабінетів. Про фаховість «відписок», які жбурляють в депутатів, я напишу окремий пост. П.С. Сподіваюся, що екскурсія до такої надпотужної установи, що перетворилося на агітаційний рупор окремих чиновників і депутатів, допоможе Ларисі в розвитку її просвітницького і водночас кумедного каналу «Мухобойка», - написав з цього приводу Богдан Лазоренко.

Нагадаємо, цьогоріч, попри дірку в бюджеті міста, діри на дорогах та борги за тепло бюджетних установ, КТРК отримала майже 21 мільйон гривень фінансової підтримки на свою діяльність. Із них майже 9 мільйонів — на друк так званої «безкоштовної» кольорової газети.

P.S. Канал «Мухобойка», який показує пародії на сюжети газети «Кременчуцькі новини», на яку мерія витрачає 9 млн грн, існує винятково як громадська ініціатива. Жодна бюджетна копійка при створенні сюжетів не постараждала. Насолоджуйтесь! Наш улюблений сюжет - про японську сакуру.