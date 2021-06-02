Сьогодні 2 червня у Кременчуці стартує Кубок Кременчука

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 58

Також надані результати та розклад змагань Кубку Дніпра

Сьогодні, 2 червня, у Кременчуці стартує Кубок Кременчука. Футбольні команди міста зіграють на полях стадіонів «Кремінь-Арена», «Кредмаш» та «Нафтохімік».

Матч-відкриття відбудеться на стадіоні «Нафтохімік» о 18.30. На полі зійдуться команди «Мегаспорт» та «Нафтохімік-В».

Розклад ігор на 3 червня:

18:30 « Кремінь-2005 » - ФК « Кременчук », стадіон «Кремінь-Арена»

» - ФК « », стадіон «Кремінь-Арена» 18:30 «Кремінь-АТО» - «Гірник-Спорт-2», стадіон «Кредмаш»

Паралельно триває Кубок Дніпра

Результати матчів:

Дата Матч Група ВПУ-7 28.05.2021 Марсель – Світ спорту (Шаманський-2, Крупін – Шаповал, Орендаренко І., Орендаренко В.) 3:3 «А» 28.05.2021 Інте Авто – 1-й Віконний (Ванжула-2, Кухта, Цемах, Секацький – Єщенко-3, Баронін-2, Геревич, Фатеєв) 5:7 «Б» ВПУ-7 29.05.2021 Локомотив – Брест (Куць-4, Марченко, Кранін) 0:6 «Б» 29.05.2021 Рошен – ПП (Остапченко О.-2, Крутіков – Метельский, Обертас, Помуран, Семенов) 3:5 «А» 29.05.2021 Теплоенерго-Шарліс – Джей Ті Ай (Хвойницький-3, Черноус-2, Пушкеля, Кілімченко - Калюжний, Восколович, Сухозад) 7:3 «Б» 29.05.2021 Кременчук – Геологія (Расковалов – Аліфанов-3, Лавський, Костиренко, Юрченко, Шимбаков) 1:7 «А»

Турнірні таблиці

№ Група «А» Ігор Перемог Поразок Нічиїх Очок 1 Геологія 4 4 0 0 12 2 Марсель 4 3 0 1 10 3 Світ спорту 5 2 2 1 7 4 Кременчук 5 2 3 0 6 5 Кредмаш 4 1 3 0 3 6 Рошен 4 1 3 0 3 7 ПП 4 1 3 0 3

№ Група «Б» Ігор Перемог Поразок Нічиїх Очок 1 Теплоенерго-Шарліс 5 5 0 0 15 2 Джей Ті Ай 4 3 1 0 9 3 Поло 4 2 2 0 6 4 1-й Віконний 5 2 3 0 6 5 Брест 4 2 2 0 6 6 Інтер Авто 4 1 3 0 3 7 Локомотив 4 0 4 0 0

Бомбардири:

Максим Шаманський (Марсель) - 13

Артем Хвойницький (Теплоенерго-Шарліс) - 8