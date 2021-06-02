Також надані результати та розклад змагань Кубку Дніпра
Сьогодні, 2 червня, у Кременчуці стартує Кубок Кременчука. Футбольні команди міста зіграють на полях стадіонів «Кремінь-Арена», «Кредмаш» та «Нафтохімік».
Матч-відкриття відбудеться на стадіоні «Нафтохімік» о 18.30. На полі зійдуться команди «Мегаспорт» та «Нафтохімік-В».
Розклад ігор на 3 червня:
Результати матчів:
|
Дата
|
Матч
|
|
Група
|
ВПУ-7
|
28.05.2021
|
Марсель – Світ спорту
(Шаманський-2, Крупін – Шаповал, Орендаренко І., Орендаренко В.)
|
3:3
|
«А»
|
28.05.2021
|
Інте Авто – 1-й Віконний
(Ванжула-2, Кухта, Цемах, Секацький – Єщенко-3, Баронін-2, Геревич, Фатеєв)
|
5:7
|
«Б»
|
ВПУ-7
|
29.05.2021
|
Локомотив – Брест
(Куць-4, Марченко, Кранін)
|
0:6
|
«Б»
|
29.05.2021
|
Рошен – ПП
(Остапченко О.-2, Крутіков – Метельский, Обертас, Помуран, Семенов)
|
3:5
|
«А»
|
29.05.2021
|
Теплоенерго-Шарліс – Джей Ті Ай
(Хвойницький-3, Черноус-2, Пушкеля, Кілімченко - Калюжний, Восколович, Сухозад)
|
7:3
|
«Б»
|
29.05.2021
|
Кременчук – Геологія
(Расковалов – Аліфанов-3, Лавський, Костиренко, Юрченко, Шимбаков)
|
1:7
|
«А»
Турнірні таблиці
|
№
|
Група «А»
|
Ігор
|
Перемог
|
Поразок
|
Нічиїх
|
Очок
|
1
|
Геологія
|
4
|
4
|
0
|
0
|
12
|
2
|
Марсель
|
4
|
3
|
0
|
1
|
10
|
3
|
Світ спорту
|
5
|
2
|
2
|
1
|
7
|
4
|
Кременчук
|
5
|
2
|
3
|
0
|
6
|
5
|
Кредмаш
|
4
|
1
|
3
|
0
|
3
|
6
|
Рошен
|
4
|
1
|
3
|
0
|
3
|
7
|
ПП
|
4
|
1
|
3
|
0
|
3
|
№
|
Група «Б»
|
Ігор
|
Перемог
|
Поразок
|
Нічиїх
|
Очок
|
1
|
Теплоенерго-Шарліс
|
5
|
5
|
0
|
0
|
15
|
2
|
Джей Ті Ай
|
4
|
3
|
1
|
0
|
9
|
3
|
Поло
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6
|
4
|
1-й Віконний
|
5
|
2
|
3
|
0
|
6
|
5
|
Брест
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6
|
6
|
Інтер Авто
|
4
|
1
|
3
|
0
|
3
|
7
|
Локомотив
|
4
|
0
|
4
|
0
|
0
Бомбардири:
Максим Шаманський (Марсель) - 13
Артем Хвойницький (Теплоенерго-Шарліс) - 8