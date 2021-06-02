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Сьогодні 2 червня у Кременчуці стартує Кубок Кременчука

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 58

  

Також надані результати та розклад змагань Кубку Дніпра

Сьогодні, 2 червня, у Кременчуці стартує Кубок Кременчука. Футбольні команди міста зіграють на полях стадіонів «Кремінь-Арена», «Кредмаш» та «Нафтохімік».

Матч-відкриття відбудеться на стадіоні «Нафтохімік» о 18.30. На полі зійдуться команди «Мегаспорт» та «Нафтохімік-В». 

Розклад ігор на 3 червня:

  • 18:30 «Кремінь-2005 » - ФК «Кременчук», стадіон «Кремінь-Арена»
  • 18:30 «Кремінь-АТО» - «Гірник-Спорт-2», стадіон «Кредмаш»

Паралельно триває Кубок Дніпра

Результати матчів:

Дата

  

Матч

 

Група

ВПУ-7

28.05.2021

  

Марсель – Світ спорту

(Шаманський-2, Крупін – Шаповал, Орендаренко І., Орендаренко В.)

3:3

«А»

28.05.2021

  

Інте Авто – 1-й Віконний

(Ванжула-2, Кухта, Цемах, Секацький – Єщенко-3, Баронін-2, Геревич, Фатеєв)

5:7

«Б»

ВПУ-7

29.05.2021

  

Локомотив – Брест

(Куць-4, Марченко, Кранін)

0:6

«Б»

29.05.2021

  

Рошен – ПП

(Остапченко О.-2, Крутіков – Метельский, Обертас, Помуран, Семенов)

3:5

«А»

29.05.2021

  

Теплоенерго-Шарліс – Джей Ті Ай

(Хвойницький-3, Черноус-2, Пушкеля, Кілімченко  - Калюжний, Восколович, Сухозад)

7:3

«Б»

29.05.2021

  

Кременчук – Геологія

(Расковалов – Аліфанов-3, Лавський, Костиренко, Юрченко, Шимбаков)

1:7

«А»

Турнірні таблиці

Група «А»

Ігор

Перемог

Поразок

Нічиїх

Очок

1

Геологія

4

4

0

0

12

2

Марсель

4

3

0

1

10

3

Світ спорту

5

2

2

1

7

4

Кременчук

5

2

3

0

6

5

Кредмаш

4

1

3

0

3

6

Рошен

4

1

3

0

3

7

ПП

4

1

3

0

3

 

Група «Б»

Ігор

Перемог

Поразок

Нічиїх

Очок

1

Теплоенерго-Шарліс

5

5

0

0

15

2

Джей Ті Ай

4

3

1

0

9

3

Поло

4

2

2

0

6

4

1-й Віконний

5

2

3

0

6

5

Брест

4

2

2

0

6

6

Інтер Авто

4

1

3

0

3

7

Локомотив

4

0

4

0

0

Бомбардири: 

Максим Шаманський (Марсель) - 13

Артем Хвойницький  (Теплоенерго-Шарліс) - 8

0
Автор: Альона Душенко
Теги: футбол
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