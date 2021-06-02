Кременчук, Україна, Світ

Вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для українських вчителів

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 678 Коментарів: 3

 

За словами міністра освіти та науки, таке нововведення буде аналогом санітарної книжки

Щеплення від коронавіруса може стати обов’язковим для вчителів. Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука» розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

В той же час пан Шкарлет заперечує вірогідність примусу до вакцинації, адже в людини можуть бути медичні протипоказання або алергічні реакції. Проте він наголосив, що тільки щеплені освітяни не становлять загрози для всіх учасників процесу – а такими є 65% населення України.

- Наприклад, як у кухарів є вимога мати санітарну книжку або інші додаткові елементи допуску до професії… Як сьогодні в Європу тільки вакцинованих на відпочинок пускають. Можливо, як допуск до професії, буде обов’язковим елемент вакцинації, — повідомив міністр.

Наразі освітяни, яких долучають до проведення ЗНО, отримують щеплення китайським препаратом від CoronaVac. Всього в країні вакциновано близько 82 тисяч працівників освітньої галузі. Лідерами є:

  • Київ - 11 030 осіб;
  • Київська область - 6 456 осіб;
  • Сумська область - 4 572 особи;
  • Харківська область - 4 242 особи;
  • Хмельницька область - 3 590 осіб;
  • Вінницька область - 3 549 осіб;
  • Дніпропетровська область - 3 522 особи.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: щеплення COVID-19 вчителі
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Коментарі: 3

530
shtai:
Сьогодні, 09:48

Взагалі розумом тронулися? Як можна порівнювати санітарну книжку (посилений мед. огляд) і введення якоїсь субстанції в організм? Тоді просто перевіряйте раз на рік, чи є в людини коронавірус і заносьте цю інформацію в сан. книжку.


13 1
70
Gav-gav:
Сьогодні, 11:51

Т.... считают людей безмолвным и безправным скотом, который можно принудительно колоть чем-то? И повесить потом бирку на ухо (ковидпаспорт) Нельзя этого допускать.


3 0
467
vortex:
Сьогодні, 12:27

Вакцинація - це інумобіологічна операція. Примушувати людину до операції ніхто не має права


0 0

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