Вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для українських вчителів

Щеплення від коронавіруса може стати обов’язковим для вчителів. Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука» розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
В той же час пан Шкарлет заперечує вірогідність примусу до вакцинації, адже в людини можуть бути медичні протипоказання або алергічні реакції. Проте він наголосив, що тільки щеплені освітяни не становлять загрози для всіх учасників процесу – а такими є 65% населення України.
Наразі освітяни, яких долучають до проведення ЗНО, отримують щеплення китайським препаратом від CoronaVac. Всього в країні вакциновано близько 82 тисяч працівників освітньої галузі. Лідерами є: