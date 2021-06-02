Вакцинація від COVID-19 може стати обов’язковою для українських вчителів

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 678 Коментарів: 3

За словами міністра освіти та науки, таке нововведення буде аналогом санітарної книжки

Щеплення від коронавіруса може стати обов’язковим для вчителів. Про це під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука» розповів міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.

В той же час пан Шкарлет заперечує вірогідність примусу до вакцинації, адже в людини можуть бути медичні протипоказання або алергічні реакції. Проте він наголосив, що тільки щеплені освітяни не становлять загрози для всіх учасників процесу – а такими є 65% населення України.

- Наприклад, як у кухарів є вимога мати санітарну книжку або інші додаткові елементи допуску до професії… Як сьогодні в Європу тільки вакцинованих на відпочинок пускають. Можливо, як допуск до професії, буде обов’язковим елемент вакцинації, — повідомив міністр.

Наразі освітяни, яких долучають до проведення ЗНО, отримують щеплення китайським препаратом від CoronaVac. Всього в країні вакциновано близько 82 тисяч працівників освітньої галузі. Лідерами є:

