До міжнародного дня захисту дітей юні кременчужани отримали подарунки

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Діти з прийомних сімей та заблих учасників російсько-української війни отримали привітання та подарунки до свята













Вчора, 31 травня, з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей працівники Департаменту у справах сімей та дітей Кременчуцької міської ради відвідали дітей з прийомних сімей та дітей з сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції.

За інформацією пресслужби мерії Кременчука, цьогоріч привітали 11 дітей, які виховуються в 4 прийомних сім’ях та 34 дитини з сімей загиблих військовослужбовців.

Усім дітям від вручили подарунки, серед яких: безпровідні навушники, скетч-маркери, скейтборди, самокати, настільні та спортивні ігри, набори для творчості тощо.