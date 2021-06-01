Кременчужанин з «травичкою» тікав від правоохоронців

Сьогодні, 17:17 Переглядів: 428 Коментарів: 1

Учора на вулиці Київській поліцейські помітили чоловіка, який побачивши правоохоронців, різко змінив напрямок руху та пришвидшив крок, намагаючись зникнути з поля зору.

Така поведінка здалась охоронцям порядку підозрілою і вони зупинили підозрюваного.

Під час поверхневої перевірки стало відомо чому 44-річний чоловік нервує — патрульні виявили у нього паперовий згорток із речовиною рослинного походження, схожою на наркотичну.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.

Нагадуємо, згідно зі ст. 309 ККУ — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту – караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.