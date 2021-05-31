«Кремінь-АТО» здійснив неймовірний камбек у другому таймі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 287

Кременчуцька футбольна команда «Кремінь-АТО» зіграла в рамках чемпіонату з 18 бригадою ЗСУ. Наші хлопці у першому таймі програвали супернику, але після перерви не лише відновили паритет у матчі, а й змогли змінити хід матчу на свою користь. Дублями у «Кремінь-АТО» відзначилися Ігор Штефан та Іван Коробко.

Після 5 турів кременчуцька команда посідає першу сходинку в турнірній таблиці. «Дихає у спину» нашим хлопцям команда «Зіньків АТО», яка зіграла на одну гру менше.

«Кремінь-АТО» дізнався суперника в 1/8 фіналу Кубка Захисників України

Кременчуцька команда також дізналася суперника в 1/8 фіналу Кубка Захисників України. «Кремінь-АТО» 26-28 червня зіграє із «Зіньків АТО». У разі перемоги наші хлопці потрапляють на пару переможців Слов'янськ АТО - Південна Пальміра НГУ.

Результати жеребкування 1/8 фіналу:

Волинь АТО (Луцьк) - Черкаські Козаки АТО (Черкаси)

Кропивницький АТО (Кропивницький) - Меридіан-ВІТІ ЗСУ (Київ)

Маріуполь АТО (Маріуполь, Донецька область) - SB TEAM ЦУ СБУ (Київ)

Тернопіль АТО (Тернопіль) - Ягуар НГУ (Калинівка, Вінницька область)

Зіньків АТО Українці Разом (Зіньків, Полтавська область) - Кремінь АТО (Кременчук, Полтавська область)

Фортеця ЗСУ (Кам'янець-Подільський, Хмельницька область) - Вознесенськ АТО НГУ (Вознесенськ, Миколаївська область)

Калібр НГУ (Шостка, Сумська область) - Схід НГУ (Харків)

Слов'янськ АТО (Слов'янськ, Донецька область) - Південна Пальміра НГУ (Одеса)

Зауважимо, що у зв'язку з карантинними заходами, усі учасники проходять тестування на відсутність COVID-19 та всі матчі проходять з дотримання всіх карантинних вимог та обмежень. Сезон 2021 року виявився вдвічі насиченішим футболом для захисників України, адже Федерація футболу учасників АТО проводить одночасно два повноцінних всеукраїнських турніри.

Цього року в чемпіонаті виступають 98 команд учасників бойових дій, ветеранів російсько-української війни (сьомий фінал 14 жовтня в Києві на стадіоні «Динамо» імені Лобановського), а в Кубку Захисників України 64 команди (перший фінал 24 серпня в Одесі на стадіоні «Чорноморець»). Вони грають щотижня з 10 квітня по 14 жовтня та з 17 квітня по 24 серпня відповідно в сорока двох містах України, а це більше 1000 матчів за сезон великого футболу та спортивної реабілітації для більше 3000 захисників України.

Варто зазначити, що Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО та Кубок Захисників України – це єдиний в Україні чемпіонат та Кубок з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій – захисників України.