«Кремінь-АТО» здійснив неймовірний камбек у другому таймі

Кременчуцька футбольна команда «Кремінь-АТО» зіграла в рамках чемпіонату з 18 бригадою ЗСУ. Наші хлопці у першому таймі програвали супернику, але після перерви не лише відновили паритет у матчі, а й змогли змінити хід матчу на свою користь. Дублями у «Кремінь-АТО» відзначилися Ігор Штефан та Іван Коробко.
Після 5 турів кременчуцька команда посідає першу сходинку в турнірній таблиці. «Дихає у спину» нашим хлопцям команда «Зіньків АТО», яка зіграла на одну гру менше.
Кременчуцька команда також дізналася суперника в 1/8 фіналу Кубка Захисників України. «Кремінь-АТО» 26-28 червня зіграє із «Зіньків АТО». У разі перемоги наші хлопці потрапляють на пару переможців Слов'янськ АТО - Південна Пальміра НГУ.
Результати жеребкування 1/8 фіналу:
Зауважимо, що у зв'язку з карантинними заходами, усі учасники проходять тестування на відсутність COVID-19 та всі матчі проходять з дотримання всіх карантинних вимог та обмежень. Сезон 2021 року виявився вдвічі насиченішим футболом для захисників України, адже Федерація футболу учасників АТО проводить одночасно два повноцінних всеукраїнських турніри.
Цього року в чемпіонаті виступають 98 команд учасників бойових дій, ветеранів російсько-української війни (сьомий фінал 14 жовтня в Києві на стадіоні «Динамо» імені Лобановського), а в Кубку Захисників України 64 команди (перший фінал 24 серпня в Одесі на стадіоні «Чорноморець»). Вони грають щотижня з 10 квітня по 14 жовтня та з 17 квітня по 24 серпня відповідно в сорока двох містах України, а це більше 1000 матчів за сезон великого футболу та спортивної реабілітації для більше 3000 захисників України.
Варто зазначити, що Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО та Кубок Захисників України – це єдиний в Україні чемпіонат та Кубок з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій – захисників України.