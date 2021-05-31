Патрульні звітують про «рекордно сп'янілі» вихідні

Сьогодні, 15:14 Переглядів: 495

За уїкенд затримано 9 керманичів з ознаками алкогольного або наркотичного сп'яніння

Цими вихідними у Кременчуці патрульні затримали 9 водіїв, які вирішили сісти за кермо після застілля.

За даними поліції, кременчужани сідають за кермо навіть якщо вміст алкоголю в крові у 9 разів перевищує допустиму норму.

- На жаль, цього року це вже 23 випадок ДТП за участю водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп’яніння, - говорять поліцейські, наголошуючи, що алкоголь чи наркотичні речовини знижують увагу та швидкість реакції водія, а тому часто призводить до дорожньо-транспортних пригод, наслідки яких можуть стати трагічними.













