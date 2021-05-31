Кременчужани на благодійному концерті зібрали 18 тисяч гривень

Зібрані кошти планують направити на придбання медичного обладнання для неонатального відділення пологового будинку
28 травня в Міському палаці культури відбувся благодійний концерт в рамках акції «Від серця до серця», завдяки якому вдалося зібрати 18 070 гривень. На сцені виступили 10 творчих колективів міста:
А 1 червня, в День захисту дітей, у Кременчуці очікується благодійний флеш-моб «Здорові немовлята».
Під час проведення заходу малеча зможе насолодитися розважальною програмою та виступом джазового ансамблю Roksi band і, звісно, отримати подарунки! Також усі охочі матимуть змогу сфотографуватися із тематичним плакатом та зробити благодійний внесок.
Волонтерів можна буде знайти у сквері імені Олега Бабаєва з 16.00 до 18.00 та у Придніпровському парку з 15.00 до 18.00.
Усі заходи в рамках благодійної акції проводяться із дотриманням карантинних вимог.