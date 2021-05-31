Бізнес/Робота, Ділові новини, Споживач

Дефіцит бензину «скасовується» - а якщо Білорусь припинить поставки, ринок перекриє «Укртатнафта»

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 419 Коментарів: 3

 

Про можливий дефіцит бензину А-95 заговорили у п'ятницю — та сьогодні повідомлення вже інші

28 травня у ЗМІ з'явилися повідомлення про можливий дефіцит бензину А-95 через припинення білоруських поставок на червень від ЗАТ «Білоруська нафтова компанія». У консалтинговій компанії А-95 заявили, що це рішення БНК може спровокувати дефіцит, написало видання liga.net.

Проте незабаром на сайті ПАТ «Укртатнафта» з'явилося повідомлення, що компанія здатна повністю перекрити дефіцит на внутрішньому ринку.

«Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.
З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне.
Крім того, збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного палива і скрапленого газу», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 31 травня, профільне видання enkorr повідомило, що Білорусь таки законтрактувала 10 тис тонн А-95 на червень.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: бензин дефіцит Укртатнафта
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Коментарі: 3

3 104
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:55

Та да, беня перекроет, за счет российского, который заходя на завод становится украинским...


2 3
211
Saidis:
Сьогодні, 16:06

Цитата: zzzzzz

Та да, беня перекроет, за счет российского, который заходя на завод становится украинским...

 

а шо белорусский бензин совсем не российский?) неужли в Беларуси нефть нашли? 


3 2
3 104
1
zzzzzz:
Сьогодні, 16:12

Цитата: Saidis
неужли в Беларуси нефть нашли?
суть не в этом, а в том, что перерабатывать азербайджанскую нефть и получать украинский бензин это одно, а завозить из роиси=беларуси готовый российский нефтепродукт и потом выдавать его за украинский, это совершенно другое. Так понятней?


1 1

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх