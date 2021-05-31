Дефіцит бензину «скасовується» - а якщо Білорусь припинить поставки, ринок перекриє «Укртатнафта»

Про можливий дефіцит бензину А-95 заговорили у п'ятницю — та сьогодні повідомлення вже інші
28 травня у ЗМІ з'явилися повідомлення про можливий дефіцит бензину А-95 через припинення білоруських поставок на червень від ЗАТ «Білоруська нафтова компанія». У консалтинговій компанії А-95 заявили, що це рішення БНК може спровокувати дефіцит, написало видання liga.net.
Проте незабаром на сайті ПАТ «Укртатнафта» з'явилося повідомлення, що компанія здатна повністю перекрити дефіцит на внутрішньому ринку.
«Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.
З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне.
Крім того, збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного палива і скрапленого газу», - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 31 травня, профільне видання enkorr повідомило, що Білорусь таки законтрактувала 10 тис тонн А-95 на червень.