Дефіцит бензину «скасовується» - а якщо Білорусь припинить поставки, ринок перекриє «Укртатнафта»

Сьогодні, 15:47 Переглядів: 419 Коментарів: 3

Про можливий дефіцит бензину А-95 заговорили у п'ятницю — та сьогодні повідомлення вже інші

28 травня у ЗМІ з'явилися повідомлення про можливий дефіцит бензину А-95 через припинення білоруських поставок на червень від ЗАТ «Білоруська нафтова компанія». У консалтинговій компанії А-95 заявили, що це рішення БНК може спровокувати дефіцит, написало видання liga.net .

Проте незабаром на сайті ПАТ «Укртатнафта» з'явилося повідомлення, що компанія здатна повністю перекрити дефіцит на внутрішньому ринку.

«Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.

З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне.

Крім того, збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного палива і скрапленого газу», - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 31 травня, профільне видання enkorr повідомило , що Білорусь таки законтрактувала 10 тис тонн А-95 на червень.