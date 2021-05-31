Кременчук, Культура, Афіша

У Кременчуці відбудеться виставка «Мозаїка почуттів»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 208

 

Митець бажає продати картини, а виручені кошти направити на лікування дітей

3-го червня у читальній залі на Соборній відбудеться презентація авторської виставки картин Володимира Білонога. Відкриття виставки заплановане на 12.00.

- Володимир Миколайович став займатися художньою самоосвітою у 82 роки!!!, відвідуючи майстер-класи та вебінари професійних митців в Інтернеті. За три роки написав понад 300 картин. На сьогодні автор бажає продати картини з виставки, аби виручені кошти передати для онкохворих дітей Кременчука, - йдеться у повідомленні. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: допомога виставка
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