У Кременчуці відбудеться виставка «Мозаїка почуттів»

Митець бажає продати картини, а виручені кошти направити на лікування дітей
3-го червня у читальній залі на Соборній відбудеться презентація авторської виставки картин Володимира Білонога. Відкриття виставки заплановане на 12.00.
- Володимир Миколайович став займатися художньою самоосвітою у 82 роки!!!, відвідуючи майстер-класи та вебінари професійних митців в Інтернеті. За три роки написав понад 300 картин. На сьогодні автор бажає продати картини з виставки, аби виручені кошти передати для онкохворих дітей Кременчука, - йдеться у повідомленні.