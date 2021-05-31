На Полтавщині зникають жінки

Сьогодні, 16:16 Переглядів: 786

За офіційними даними сайту нацполіції Полтавщини станом на сьогоднішній день у розшуку перебувають щонайменше дві мешканки Полтавщини.



20 травня з дому пішла мешканка села Чутове Альбіна Сойгін і досі не повернулася.

На даний час місце її перебування невідоме.

Прикмети жінки: на вигляд 30-35 років, зріст близько 164 см, повної статури, волосся світло-русяве, коротке, очі сіро-блакитного кольору, має окуляри для зору.

На момент зникнення була одягнена: спортивна кофта синьо-рожевого кольору, чорні джинси, кросівки чорного кольору, при собі мала сумку синього кольору.

Якщо вам відома інформація про місце перебування жінки, просимо повідомити до сектору поліцейської діяльності №2 (смт. Чутово) Полтавського районного управління поліції за телефонами чергова частина 0957133402, 0507007828, 0959006824 або «102».

Неповнолітня кременчужанка Маргарита Булах, за даними поліції, пішла з дому 29 травня, але й досі не повернулася.

Прикмети дівчини: зріст близько 150 см, худорлявої статури, має світле волосся та блакитні очі. На момент зникнення була одягнена у куртку синього кольору, білі кросівки. Має рюкзак червоного кольору.

Імовірно дівчина наразі в Києві, але правоохоронці звертаються до кременчужан з проханням, якщо відома інформація про дівчину, що допоможе пришвидшити її розшук,повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504, 0682090451 або «102».