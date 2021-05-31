Кременчук

Цьогоріч батьки не зможуть відвідувати дітей у позаміських таборах

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 745

В одному загоні має перебувати не більше 15 юних відпочивальників

Цьогоріч через карантинні обмеження батьки не зможуть відвідувати дітей, які поїхали до позаміських таборів оздоровлення та відпочинку, їх не пускатимуть на територію; батьківських днів не буде. Крім того, відпочивальники не повинні залишати табір без нагальної потреби під час зміни, а в одному загоні має перебувати не більше 15 дітей. Про це говорили на засіданні штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року.

Влітку у Кременчуці запрацюють 4 позаміські дитячі табори, але лише наполовину

Не менше трьох разів на добу відпочивальникам мірятимуть температуру, а дані заноситимуть у спеціальний журнал. Дітей, а також працівників з підвищеною температурою чи ознаками респіраторних захворювань ізолюватимуть.

Нагадаємо, цьогоріч пришкільні та профільні (крім КЮМ «Гардемарин») дитячі заклади оздоровлення та відпочинку з денним перебуванням на базах шкіл працювати не будуть.

У 2021 році з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на оздоровлення дітей виділили 7 264 341 грн. Із цієї суми спрямовані кошти на оздоровлення 273 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, та 32 дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою.

На відшкодування частини вартості путівки дитячі табори отримали з міського бюджету 1,8 млн гривень, з обласного бюджету – 2 млн 542 тис гривень. Сума відшкодування на одну дитину віком від 7 до 18 років становить 2 510 гривень. Путівками з частковим відшкодуванням планується забезпечити 1195 дітей.

На підготовку комунального табору «Зоряний» та його філії «Супутник» з міського бюджету направили 1 766 661 грн. На відпочинок дітей на базі клубу юних моряків «Гардемарин» в дитячому закладі праці та відпочинку «Юнга» з цілодобовим перебуванням дітей, виділили 72 680 грн.

Заяви на путівки в дитячі табори оздоровлення кременчужани можуть подати онлайн

У рамках оздоровчої кампанії 2021 року заплановано роботу:

  • дитячого закладу праці та відпочинку «Юнга» на базі клубу юних моряків «Гардемарин» з цілодобовим перебуванням дітей (планується забезпечити відпочинком 106 вихованців клубу);
  • ігрових майданчиків при клубах за місцем проживання комунального закладу позашкільної освіти «Об`єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання» (2800 дітей планується охопити);
  • відпочинком у позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку у 2021 році заплановано охопити 3868 дітей. 
Табір «Чайка» у цьому році прийматиме відпочивальників
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Автор: Катерина Турубара
Теги: оздоровление детей лагерь карантин
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