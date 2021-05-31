Цьогоріч батьки не зможуть відвідувати дітей у позаміських таборах

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 745

Цьогоріч через карантинні обмеження батьки не зможуть відвідувати дітей, які поїхали до позаміських таборів оздоровлення та відпочинку, їх не пускатимуть на територію; батьківських днів не буде. Крім того, відпочивальники не повинні залишати табір без нагальної потреби під час зміни, а в одному загоні має перебувати не більше 15 дітей. Про це говорили на засіданні штабу з організації оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року.

Не менше трьох разів на добу відпочивальникам мірятимуть температуру, а дані заноситимуть у спеціальний журнал. Дітей, а також працівників з підвищеною температурою чи ознаками респіраторних захворювань ізолюватимуть.

Нагадаємо, цьогоріч пришкільні та профільні (крім КЮМ «Гардемарин») дитячі заклади оздоровлення та відпочинку з денним перебуванням на базах шкіл працювати не будуть.

У 2021 році з бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на оздоровлення дітей виділили 7 264 341 грн. Із цієї суми спрямовані кошти на оздоровлення 273 дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, та 32 дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом з супроводжуючою особою.

На відшкодування частини вартості путівки дитячі табори отримали з міського бюджету 1,8 млн гривень, з обласного бюджету – 2 млн 542 тис гривень. Сума відшкодування на одну дитину віком від 7 до 18 років становить 2 510 гривень. Путівками з частковим відшкодуванням планується забезпечити 1195 дітей.

На підготовку комунального табору «Зоряний» та його філії «Супутник» з міського бюджету направили 1 766 661 грн. На відпочинок дітей на базі клубу юних моряків «Гардемарин» в дитячому закладі праці та відпочинку «Юнга» з цілодобовим перебуванням дітей, виділили 72 680 грн.

У рамках оздоровчої кампанії 2021 року заплановано роботу: