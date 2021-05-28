Заяви на путівки в дитячі табори оздоровлення кременчужани можуть подати онлайн

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 305

Заяви на путівки в табір оздоровлення дітей можна подати онлайн. Про це повідомляє мерія.

Департамент у справах сімей та дітей, фахівці Кременчуцького ЦНАП та КП «Міськоформлення» розробили механізми подачі електронних заявок на послуги:

25-01 «Направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади»;

25-03 «Відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які зареєстровані на території Кременчуцької міської територіальної громади»;

25-17 «Направлення дітей з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування, разом із супроводжуючою особою, на відпочинок до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади».

Важливо:

подання електронної заявки відбувається за умови підписання документів електронним цифровим підписом;

попередньо необхідно зареєструвати дитину у відповідному банку даних (послуги 25-04, 25-05, 25-16, які теж можна замовити онлайн на сайті ЦНАПу).

Таким чином нині через офіційний сайт ЦНАПу можна замовити 43 послуги онлайн та звернутися до обраного офісу ЦНАП лише один раз для одержання результату послуги, що зручно та безпечно в умовах карантину. Для зручності громадян детальні, покрокові відеоінструкції з реєстрації особистого кабінету для оформлення онлайн-послуг розроблені та розміщені на сайті cnap-kremen.gov.ua у вкладці «Online послуги».

Детальну консультацію з приводу оздоровлення дітей у літніх таборах та особливостей необхідного пакету документів можна отримати у фахівців департаменту у справах сімей та дітей (тел: 73-12-83, 73-12-79, (098) 839 11 61; е-mail: 26217671@mail.gov.ua).