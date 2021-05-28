Заяви на путівки в дитячі табори оздоровлення кременчужани можуть подати онлайн

Подання електронної заявки відбувається за умови підписання документів електронним цифровим підписом
Заяви на путівки в табір оздоровлення дітей можна подати онлайн. Про це повідомляє мерія.
Департамент у справах сімей та дітей, фахівці Кременчуцького ЦНАП та КП «Міськоформлення» розробили механізми подачі електронних заявок на послуги:
Важливо:
Таким чином нині через офіційний сайт ЦНАПу можна замовити 43 послуги онлайн та звернутися до обраного офісу ЦНАП лише один раз для одержання результату послуги, що зручно та безпечно в умовах карантину. Для зручності громадян детальні, покрокові відеоінструкції з реєстрації особистого кабінету для оформлення онлайн-послуг розроблені та розміщені на сайті cnap-kremen.gov.ua у вкладці «Online послуги».
Детальну консультацію з приводу оздоровлення дітей у літніх таборах та особливостей необхідного пакету документів можна отримати у фахівців департаменту у справах сімей та дітей (тел: 73-12-83, 73-12-79, (098) 839 11 61; е-mail: 26217671@mail.gov.ua).