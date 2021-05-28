Кременчужанам пообіцяли безплатну повірку лічильників тепла у багатоквартирних будинках

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 516

Профінансувати її має КП «Теплоенерго» за рахунок обігових коштів

Повірка теплових лічильників у багатоквартирних будинках буде безкоштовною — міський голова Віталій Малецький дав доручення КП «Теплоенерго» проводити її за рахунок власних коштів.

Так, на сесії Кременчуцької міськради депутат Олександр Роженко виступив із запитом і нагадав, що є рішення сесії Кременчуцької міськради від 3.09.20 року, яке передбачає повірку теплових лічильників коштом «Теплоенерго». Термін повірки закінчується у 2021 році — тож на початок нового опалювального сезону засоби обліку мають бути повірені. При цьому з містян гроші не збиратимуть.

Про результат запиту Роженко відзвітував на своїй сторінці у фейсбуці.





Тепер питання одне: чи знайде підприємство гроші. За даними адміністрації, «Теплоенерго» заборгувало КВБЗ за покупне тепло для Раківки 44,7 млн грн, а за газ - понад 60 млн грн.

Мер Віталій Малецький нагадав, що КП «Теплоенерго» отримало 30 млн грн з бюджету нка поповнення обігових коштів, тож із цих грошей може зробити повірку лічильників.