Кременчук, Освіта

У рамках акції «Подаруй книгу» цінні комплекти книг подарували школам

28.05.2021, 10:54 Переглядів: 127

 

Подарунки передали у кілька шкіл

Кременчужани долучилися до акції «Подаруй книгу» в рамках якої передали книги до гімназій №10 та 16, а також Першого музею історії однострою. Про це на своїй сторінках повідомили Оксана Гуйда та Роман Пацовський. 

- Добігає кінця навчальний рік... Цього року ми вирішили відзначити його особливо. Акцію "Подаруй книжку" ми з колегами з різних громадських організацій розпочали з 10 школи міста Кременчука. Буде що почитати! Дякуємо за співпрацю ДП "Центр захисту інформаційного простору України", - написала Оксана Гуйда.

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: книги
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