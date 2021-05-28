У рамках акції «Подаруй книгу» цінні комплекти книг подарували школам

28.05.2021, 10:54 Переглядів: 127

Кременчужани долучилися до акції «Подаруй книгу» в рамках якої передали книги до гімназій №10 та 16, а також Першого музею історії однострою. Про це на своїй сторінках повідомили Оксана Гуйда та Роман Пацовський.

- Добігає кінця навчальний рік... Цього року ми вирішили відзначити його особливо. Акцію "Подаруй книжку" ми з колегами з різних громадських організацій розпочали з 10 школи міста Кременчука. Буде що почитати! Дякуємо за співпрацю ДП "Центр захисту інформаційного простору України", - написала Оксана Гуйда.