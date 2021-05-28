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Кременчужанин «угнав» візок із супермаркету

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 535 Коментарів: 3

 

Патрульні затримали крадія

Вчора, 27 травня, близько 17.00 охоронець одного з супермаркетів повідомив поліцейським про те, що чоловік на автомобілі Volkswagen вивіз з супермаркету візок для продуктів і не повернув його.

Після нетривалого розшуку, на вулиці Театральній інспектори затримали 45-річного порушника, а у багажнику його автівки і був викрадений візок.

Чоловік не заперечував, що взяв візок для перевезення вантажу з супермаркету, а от навіщо прихопив не лише покупки, а й сам візок пояснити не зміг.

Під час слідства правоохоронці зясували, що автівка, на якій іздить порушник спокою, перебуває в розшуку державною виконавчою службою.

На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: крадій
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Коментарі: 3

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verbki:
Сьогодні, 11:02

Стащил тележку - забрали машину ... Просто на пару секунд представьте, как сейчас себя чувствует герой и какими словами себя называет ...


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sa-shok:
Сьогодні, 12:27

Лoшара, нужно металлический брать.


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Andy:
Сьогодні, 13:02

Цитата: sa-shok

Лoшара, нужно металлический брать.

Может он слабенький, хиленький. И от поднятия мет. тележки у него бы пупок развязался.


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