Кременчужанин «угнав» візок із супермаркету

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 535 Коментарів: 3

Вчора, 27 травня, близько 17.00 охоронець одного з супермаркетів повідомив поліцейським про те, що чоловік на автомобілі Volkswagen вивіз з супермаркету візок для продуктів і не повернув його.

Після нетривалого розшуку, на вулиці Театральній інспектори затримали 45-річного порушника, а у багажнику його автівки і був викрадений візок.

Чоловік не заперечував, що взяв візок для перевезення вантажу з супермаркету, а от навіщо прихопив не лише покупки, а й сам візок пояснити не зміг.

Під час слідства правоохоронці зясували, що автівка, на якій іздить порушник спокою, перебуває в розшуку державною виконавчою службою.

На місце прибула слідчо-оперативна група для встановлення усіх обставин події.