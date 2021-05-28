У Кременчуці затримали росіянина, якого розшукував Інтерпол

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 117 Коментарів: 1

У Кременчуці затримали 49-річного громадянина Російської Федерації, якого майже рік розшукував Інтерпол.

За даними поліції, у операції були задіяні оперативники карного розшуку поліції Полтавщини та поліцейські Кременчуцького райуправління, СБУ і спецпризначенці управління «КОРД».

Як стало відомо журналістам видання, чоловік перебував в розшуку із грудня 2020.

Сергій Махно, начальник управління карного розшуку поліції Полтавщини, повідомив: Чоловік перебував у міжнародному розшуку Інтерполом за вчинення розбійного нападу. Його затримали в місті Кременчук у порядку статті 208 та 582 Кримінального процесуального кодексу України. На часі тривають слідчі дії та вирішується питання про екстрадицію або депортацію фігуранта до країни походження, для притягнення його до кримінальної відповідальності.