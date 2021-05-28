У мерії запевнили, що, попри борги, «Теплоенерго» має матеріали для ремонтів тепломереж

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 228

Про це заявив мер, відповідаючи на запитання журналістів

Комунальне підприємство «Теплоенерго» має необхідні матеріали для ремонтів теплових мереж у літній період. Про це заявив міський голова Віталій Малецький, відповідаючи після засідання виконкому на запитання журналістів.

Питання було пов'язано зі вчорашнім виступом директора КП «Теплоенерго» Віталія Одношевного на штабі з підведення підсумків опалювального сезону, де він заявляв, що запасу матеріалів немає.

- У «Теплоенерго» немає кваліфікації у директора, її дещо треба підтягти, - заявив натомість мер.

Та додав: напевне, директору хочеться, щоб «склади буди завалені матеріалами, але такого не буває», проте запевнив, що для ремонтів їх вистачає.

Віцемер з комунальних питань Іван Москалик додав, що 3,5 мільйони передбачені на матеріали, на заміну аварійних ділянок — з місцевого бюджету.



