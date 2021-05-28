Куди «подіти» дитину на літо

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 435 Коментарів: 1

Літо вже «на носі», а ви досі не знаєте, чим зайняти малечу? ТелеграфЪ дізнався, що пропонують у Кременчуці для дитячого відпочинку

Літо 2021 особливе: через карантинні обмеження до останнього було невідомо, хто цьогоріч прийматиме діточок на відпочинок. Проте працюватимуть як позаміські табори з відпочинком на річці, так і різноманітні літні школи, гуртки, приватні дитячі садки, центри розвитку. Ми поспілкувались із директорами та менеджерами дитячих закладів, аби дізнатись про особливості відпочинку у літньому сезоні 2021.









Літній міський IT-табір для дітей 8-15 років у Кременчуці!

Дайте шанс дитині провести канікули з користю і познайомитися з усіма можливостями IT-технологій.

Якщо ваша дитина захоплюється комп'ютерними іграми і гаджетами або мріє стати блогером, дизайнером чи програмістом, запрошуємо вас зануритися в світ IT-технологій, на практиці познайомитися з усіма його можливостями і створити свої унікальні IT-проекти.

Комп'ютерна Академія ШАГ запрошує дітей 8-15 років провести літні канікули з користю і зануритися в світ новітніх технологій в Літньому комп'ютерному IT-таборі.

Цей IT-табір сподобається і буде корисний вашій дитині, якщо вона:

• Знає всіх провідних блогерів і хоче стати знаменитим.

• Мріє зібрати і навчити свого бойового робота.

• Не випускає з рук смартфон.

• Хоче створювати свої ігри та віртуальні світи.

За 2 тижні у літньому IT-таборі діти пробують себе в різних комп'ютерних спеціальностях. Вони реалізують свої найсміливіші проекти під керівництвом досвідчених тренерів і викладачів Комп'ютерної Академії ШАГ.

В програмі:

• Тимбілдинг і зйомка відеопривітання

• Принципи оформлення YouTube-каналу

• 2D і 3D-анімація

• Створення спецефектів

• Розбір трендів і зйомка роликів в TikTok

• Основи робототехніки. Принципи програмування LEGO-роботів

• Робота з платами Arduino

• Створення мобільного додатку

• Основи графічного дизайну

• Створення персональної сторінки на WIX

Викладачі Академії - не просто експерти в своїй сфері, але і професійні педагоги з багаторічним досвідом. Вони роблять заняття цікавими і корисними.

Деталі, ціни та зміни за посиланням:https://kremen.itstep.org/junior_computer_camps

Укласти договір та отримати консультації можна за адресою: вул. Першотравнева (офісний центр Бізнес-букет), 20а, офіс 313

Довідки за телефонами:

+38 067 899 09 16

+38 073 797 88 17

+38 050 426 07 51

Позаміські табори





Цьогорічний сезон відрізняється від попередніх тим, що позаміські табори працюватимуть лише на половину потужності. Як кажуть у мерії, табори зможуть працювати в умовах жовтого та помаранчевого рівня безпеки. Проте через карантинні обмеження вони приймуть лише 50% діток. Поки що табори ще не отримали дозволи на роботу, адже карантинні новації потребують багатьох узгоджень та купи паперів. Тож початок першого туру під питанням. Проте табори сподіваються, що запрацюють уже на початку червня.



Дитячий центр «Горизонт»: відпочинок із басейном та в оновлених корпусах.

Цього року приймає діток на відпочинок дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» . 21 день відпочинку у затишному та сучасному таборі коштуватиме від 13125 грн.

Дітки проживатимуть у сучасних, щойно відремонтованих корпусах, де оновили не лише самі кімнати, але й санвузли, хол, ігрові кімнати. Їх розміщуватимуть з дотриманням усіх санітарних умов. Тому через карантинні обмеження за одну зміну у дитячому центрі можуть прийняти менше діток ніж зазвичай: 200-300 юних гостей. Проте це не завадить веселому відпочинку: у програмі активні ігри на свіжому повітрі, спортивні новинки, літні види спорту, басейн, сучасна аквазона.

Значного поліпшення зазнала територія дитячого центру:

– Ми провели роботи з облаштування території, – розповідає директор дитячого спортивно-оздоровчий центру «Горизонт». – Виконано роботи з озеленення, висаджено квіти, дерева, рідкісні рослини. З минулого року у дитячому центрі «Горизонт» запустили в експлуатацію великий басейн розміром 18х6 метрів та глибиною 1,5 м. Також облаштували аквазону, аби діти могли з комфортом відпочивати в день та ввечері. В аквазоні ми проводитимемо різноманітні заходи та дискотеки. Крім цього у дитячому центрі відпочинку розширили територію пляжу, аби діти мали змогу активно відпочивати на березі річки.У подальших планах дитячого центру – створення туристичного містечка, де дітки вестимуть краєзнавчу та пошукову роботу. Також особливу увагу приділятимуть соціальній адаптації дітей та їх соціалізації у дитячому колективі. Особливо це стосується малечі, що навчається у молодших класах, адже маленькі дітки – найвразливіші.

А ще у дитячому центрі мають намір більш розширено реалізувати програму творчості та оздоровчо-спортивного туризму.

1 зміна 02.06.2021 - 22.06.2021 - 13125 грн

2 зміна 24.06.2021 - 14.07.2021 - 13650 грн

3 зміна 17.07.2021 - 06.08.2021 - 13650 грн

4 зміна 08.08.2021 - 28.08.2021 - 13650 грн

Дитячий спортивно-оздоровчий центр "Горизонт" знаходиться за адресою: с.Запсілля, вул.Центральна, 135

Тел. +38 067 532 93 96

Табір «Сонячний»

З активностей – тенісний корт, футбольне поле зі штучним покриттям, тренажерна зала під відкритим небом, скеледром зі спортивно-туристичним обладнанням, доріжки для спортивної лукової стрільби, басейн, пляж, арт-простір, арена для виступів щодо.

Як розповіли нам у «Сонячному», досі не спостерігається особливого ажіотажу щодо путівок. Часто батьки ще вагаються, чи віддавати дитину до таборів, адже останні події з коронавірусом та постійним карантином викликають певні побоювання.

– Чим цьогорічний сезон відрізнятиметься від попередніх?

– Весь персонал перебуватиме в масках, також обов'язкові рукавички для працівників кухні та їдальні. Вживатимуть всі заходи безпеки. Діти, які 21 день перебуватимуть у своєму загоні, не будуть зобов'язані носити маски. Проте вони практично не контактуватимуть із дітьми з інших загонів. Також дотримуватимуться соціальної дистанції. В кімнаті на одну дитину має бути 5 кв. м площі. Заходи, дискотеки, активності проводитимуться на відкритому повітрі. Уникатимемо масових заходів із великим скупченням дітей.

Наразі більше заявок на другий та третій тури. Поки що офіційного дозволу на роботу не отримано, проте ми готуємось до сезону відповідно до всіх норм законодавства. Також триває запис на четвертий сезон. Початок першого туру запланований на перше червня, проте він поки що під питанням.



Дитячий табір «Ерудит»

В «Ерудиті» нам розповіли, що вони вже розпродали усі літні путівки. І навіть є черга бажаючих, які не встигли їх придбати. Через карантинні обмеження за зміну у таборі можуть прийняти лише 78 діток, адже тепер на одну дитину має бути 5 кв. м площі. Поки що офіційного дозволу на роботу табір не отримав, однак паперові питання сподіваються залагодити до старту першого туру, що запланований на 9 червня.

– Як відбуватиметься цьогорічний сезон?

– Табір працюватиме із дотриманням усіх карантинних вимог. Проводитиметься дезінфекція приміщень. У загонах згідно з рекомендаціями МОЗ буде до 15 дітей. Збільшимо активності на відкритому повітрі. Також цього року, на жаль, не буде батьківського дня: батьки не зможуть відвідувати дітей у таборі. Про перебіг відпочинку інформуватимемо на сторінках у соціальних мережах.



Дитячий табір «Супутник»

Проводять майстер-класи, йогу, займаються парашутною справою, живописом. Є плетіння кіс, основи військової справи, hand-made тощо. Також проводяться майстер-класи від Львівської майстерні шоколаду. Влаштовують пінні дискотеки, дітей ведуть до розважального комплексу Flykids. Обіцяють лазертаг, катання на байдарках, прогулянки на конях.





Табір «Миротворець»

Знайомство з історією рідного краю та козацтва. Заняття військовою справою та спортивними мистецтвами. Основи альпінізму підготовка до служби у лавах Збройних Сил України, спортивні змагання та активний відпочинок.







Табір «Зоряний»

У таборі з 2018 року запустили цілу купу майстер-класів. Це кулінарія, живопис, анімація, різноманітні творчі студії, такі як школа журналістики чи медіа, де дітки вчаться працювати на сцені та перед камерами, роблять перші відеорепортажі. Також є студії танців, вокалу, гри на музичних інструментах, обробки деревини, мала академія краси.









Літні табори у місті





Аби урізноманітнити дозвілля дитини, необов'язково відправляти її на відпочинок на річку. У Кременчуці працюватимуть цікаві літні табори для дітей, де їх навчатимуть корисним справам. Наприклад, літній табір з англійської чи програмування, конструювання роботів. Так, два тижні літнього табору з уроками з робототехніки/програмування/інженерії – 3500 грн. Є загальноосвітні центри, що відкривають дитячі табори на літо, де розважатимуть діток. У програмі спортивні ігри, купання в басейні, кінозал, англійська, картини по номерах, бізнес-ігри, творчі майстерні, активні ігри тощо. Два тижні табору із харчуванням - у середньому від 3500 грн. Можна платити за один день: 350 грн.





Відправити на море чи у гори





Літо – не лише відпочинок у Кременчуці. Це час поїхати на море чи підкорити гори. Є літні табори на морі, що пропонують трансфер із Кременчука. Зазвичай це поїздка потягом, що вирушає з Харкова та їде до курортів Херсонської, Миколаївської та Одеської областей. Діток підсаджують до групи, що прямує на відпочинок у супроводі вожатого. Такі табори є в Одеській області (Сергіївка, 12 тис грн за 2 тижні), Миколаївській області (від 10 тис грн), Коблевому тощо. У програмі обіцяють басейни, сучасні корпуси, творчі майстер-класи, барбекю, екскурсії, дискотеки та активні розваги. Трансфер оплачується додатково: 1200-1300 грн.

У середньому морські табори за 2 тижні відпочинку цього року коштуватимуть 10-14 тис грн., залежно від умов. Проте є табори, що вартують і 30 тис грн за літній відпочинок. Вартість поїздки у гори трохи менша: підкорити Говерлу можна за 8 тис грн. До таких таборів запрошують дітей віком 11-14 тис грн. А цьогорічний дитячий табір у Буковелі обійдеться у 18 тис грн.





Приватні дитячі садочки



Якщо немає бабусі чи дідуся, що посидять із дитиною влітку, альтернатива – приватний дитячий садок. Їх доволі багато у місті, і такі садки часто є частиною центрів розвитку дитини. Вони облаштовані всім сучасним обладнанням, іграшками, іноді навіть невеликим басейном для малечі. Вартість 20 днів перебування у дитячому садочку - 3500-4500 грн. Зазвичай харчування входить у вартість. А дитину можна прилаштувати до дитячого садка як на цілий день, так і на пів дня, відповідно, із зменшенням вартості.

Додатковий плюс – при таких садочках часто є майстер-класи та гуртки, куди можна додатково записати дитину. Наприклад, співи, танці, англійська, малювання тощо.