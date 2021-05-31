Кременчук, Спорт, Кременчуг

«Кремінь-2» та «Ягуар» зіграли другий матч в чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 375

 

Турнірне становище команд змінилося

29 травня футбольна команда «Кремінь-2» зіграла з «Альтаїр» (Бутенки). Оскільки у Бутенках відбувається реконструкція поля – матч відбувся у Біликах. Підтримати вихованців МФК «Кремінь» 2004-2005 р.н. приїхала делегація з Кременчука, які палко підтримували «синьо-білих».

У Першому таймі наші хлопці пропустити один гол, а після перерви ще два. Після трьох турів «Кремінь-2» посідає 5 сходинку в турнірній таблиці.

 

Ще одна кременчуцька команда «Ягуар» вдома прийняла «Темп». На стадіоні «Нафтохімік» відзначилися Проша та Махно. 

 

Результати 3-го туру:

  • «Семенівка» (Семенівка) – ФК «Дружба» (Очеретувате) — 0:1
  • «Альтаір» (Бутенки) – «Кремінь-2» (Кременчук) — 3:0   
  • «Стандарт» (Н. Санжари) – ФК «Гірник Спорт-2» (Г. Плавні) — 5:2
  • «Ягуар» (Кременчук) – «Темп» (Градизьк) — 2:0

Турнірна таблиця

Команда

І

П

Н

П

РМ

О

1

Стандарт

3

3

0

0

9-3

9

2

Дружба

3

2

1

0

4-2

7

3

Альтаїр

3

1

2

0

7-4

5

4

Ягуар

2

1

0

1

2-2

3

5

Кремінь-2

2

1

0

1

2-4

3

6

Семенівка

3

0

2

1

2-3

2

7

Гірник-Спорт-2

3

0

2

1

5-8

2

8

Темп

3

0

1

2

2-5

1

9

Геологія-2

2

0

0

2

1-3

0


Наступний тур «Кремінь-2» зіграє вдома. Попередня дата проведення матчу 5 червня. Початок матчу о 17.00. В цей час «Ягуар» зіграє на виїзді.

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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол Кремінь-2 Ягуар
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