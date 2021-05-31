«Кремінь-2» та «Ягуар» зіграли другий матч в чемпіонаті Полтавської області

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 375

29 травня футбольна команда «Кремінь-2» зіграла з «Альтаїр» (Бутенки). Оскільки у Бутенках відбувається реконструкція поля – матч відбувся у Біликах. Підтримати вихованців МФК «Кремінь» 2004-2005 р.н. приїхала делегація з Кременчука, які палко підтримували «синьо-білих».

У Першому таймі наші хлопці пропустити один гол, а після перерви ще два. Після трьох турів «Кремінь-2» посідає 5 сходинку в турнірній таблиці.

Ще одна кременчуцька команда «Ягуар» вдома прийняла «Темп». На стадіоні «Нафтохімік» відзначилися Проша та Махно.

Результати 3-го туру:

«Семенівка» (Семенівка) – ФК «Дружба» (Очеретувате) — 0:1

«Альтаір» (Бутенки) – «Кремінь-2» (Кременчук) — 3:0

«Стандарт» (Н. Санжари) – ФК «Гірник Спорт-2» (Г. Плавні) — 5:2

«Ягуар» (Кременчук) – «Темп» (Градизьк) — 2:0

Турнірна таблиця

№ Команда І П Н П РМ О 1 Стандарт 3 3 0 0 9-3 9 2 Дружба 3 2 1 0 4-2 7 3 Альтаїр 3 1 2 0 7-4 5 4 Ягуар 2 1 0 1 2-2 3 5 Кремінь-2 2 1 0 1 2-4 3 6 Семенівка 3 0 2 1 2-3 2 7 Гірник-Спорт-2 3 0 2 1 5-8 2 8 Темп 3 0 1 2 2-5 1 9 Геологія-2 2 0 0 2 1-3 0





Наступний тур «Кремінь-2» зіграє вдома. Попередня дата проведення матчу 5 червня. Початок матчу о 17.00. В цей час «Ягуар» зіграє на виїзді.