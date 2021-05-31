«Кремінь-2» та «Ягуар» зіграли другий матч в чемпіонаті Полтавської області

29 травня футбольна команда «Кремінь-2» зіграла з «Альтаїр» (Бутенки). Оскільки у Бутенках відбувається реконструкція поля – матч відбувся у Біликах. Підтримати вихованців МФК «Кремінь» 2004-2005 р.н. приїхала делегація з Кременчука, які палко підтримували «синьо-білих».
У Першому таймі наші хлопці пропустити один гол, а після перерви ще два. Після трьох турів «Кремінь-2» посідає 5 сходинку в турнірній таблиці.
Ще одна кременчуцька команда «Ягуар» вдома прийняла «Темп». На стадіоні «Нафтохімік» відзначилися Проша та Махно.
Результати 3-го туру:
Турнірна таблиця
|
№
|
Команда
|
І
|
П
|
Н
|
П
|
РМ
|
О
|
1
|
Стандарт
|
3
|
3
|
0
|
0
|
9-3
|
9
|
2
|
Дружба
|
3
|
2
|
1
|
0
|
4-2
|
7
|
3
|
Альтаїр
|
3
|
1
|
2
|
0
|
7-4
|
5
|
4
|
Ягуар
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-2
|
3
|
5
|
Кремінь-2
|
2
|
1
|
0
|
1
|
2-4
|
3
|
6
|
Семенівка
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2-3
|
2
|
7
|
Гірник-Спорт-2
|
3
|
0
|
2
|
1
|
5-8
|
2
|
8
|
Темп
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-5
|
1
|
9
|
Геологія-2
|
2
|
0
|
0
|
2
|
1-3
|
0
Наступний тур «Кремінь-2» зіграє вдома. Попередня дата проведення матчу 5 червня. Початок матчу о 17.00. В цей час «Ягуар» зіграє на виїзді.