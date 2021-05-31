Новому покриттю на Першотравневій дають 3-5 років, далі має виручити естакада Великої набережної

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 659 Коментарів: 1

Роботи з ремонту на вулиці Першотравневій у самому розпалі

На засіданні виконкому журналісти у мера Кременчука поцікавилися про ремонт вулиці Першотравневої та проспекту Свободи. На думку журналістів 5-сантиметровий шар асфальту недостатній, зважаючи на сильний великовантажний транспортний потік.

- Асфальтобетон укладається за технологією, там є основа, є дорога, яка фактично навантажена завжди була і залишається. Звичайно, Першотравнева потребує капітального ремонту з демонтажем повністю того, що дорожники називають «корито», вибрати все. Засипати заново, затрамбувати, після цього - вирівнюючий шар, потім новий, - відповів на питання міський голова Кременчука.

За словами Віталія Малецького, зараз асфальт роблять на 3-5 років. Зараз відбувається поточний ремонт, що дозволить протриматися до нового мосту. Згодом великовантажний транспорт планують пустити в обхід Першотравневої через Перший Занасип. Таким чином вулиця Велика набережна має стати естакадою нового мосту.

Зауважимо, що третю ніч поспіль шляховики Кременчука укладають нове асфальтобетонне покриття на вулиці Першотравневій. Робітники ретельно вичищають дорогу від пилу перед тим як укладати асфальт (відео нижче). У ніч з 26 на 27 травня бригади ШРБУ на цьому об’єкті дорожнього господарства уклали 600 тонн нової асфальтобетонної суміші. Об’єм виконаних шляховиками робіт за робочу зміну є рекордним за останні роки.