На вихідних щеплення від COVID-19 отримали 320 кременчужан

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Протягом двох днів 29 та 30 травня щеплення від коронавірусу отримали 320 мешканців міста, інформує пресслужба кременчуцького виконавчого комітету.

Бригади ЦМД № 2 та 3 проводили вакцинацію працівників паливно-енергетичного комплексу, критичної інфраструктури Кременчука та осіб, які записалися на щеплення за допомогою додатку «Дія».

Усього за час проведення вакцинальної кампанії щеплення отримали 5757 кременчужан, з яких 661 особа отримала дві дози препарату. Щодо працівників медичної галузі, першою дозою вакцинували 1058 осіб, а двома дозами – 373.